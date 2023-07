Armando Brito presenta 'Las huellas fugitivas' en Cuernavaca

El artista mexicano Armando Brito inauguró su exposición "Las huellas fugitivas" en la galería del Espacio M ubicado en el Pasaje Florencia. En ella, presenta obra inédita que no había expuesto en Cuernavaca y que da muestra de su talento y sus más de 30 años de trayectoria.

"Esta exposición nace de la experiencia de conocer a Gabriel y María José desde hace tiempo en la Ciudad de México, y que ahora me invitan a este espacio, con el objetivo de presentar todas estas obras que no habían sido expuestas en Cuernavaca, para compartir mi trabajo con quien guste venir a verlo", expresó Armando Brito.

La exposición está integrada por 14 obras realizadas en distintas técnicas de pintura sobre distintos soportes como papel y de una forma peculiar, grandes comales artesanales.

"Son 14 obras de diferentes épocas, y vemos acrílico sobre papel, crayón, lápices, texturas, manchas. Todo lo que es la pintura y se compone de identidad, integridad y plenitud. Estas obras, son hijas de la felicidad y de la dificultad que hay para ser pintor y hacerse pintor, porque nunca acaba uno de conocer este camino que tiene que ver con la pintura, siempre hay novedades, y no hay una especie de aduana que diga tú no o tú sí, es algo muy libre".

Respecto al nombre de la exposición "Las huellas fugitivas", el artista mencionó que es un nombre poético, pero al mismo tiempo es un nombre que tiene mucho qué ver con lo que vivimos ahora.

"Es una época en la que todo lo que se vende se puede agarrar y apropiarse, y esto que tiene que ver con mis imágenes, las cuales son fugitivas porque no están siendo vendidas para comercializarse sino para compartir principalmente. Todas las obras surgen de experiencias y vivencias propias de viajar, estar aquí y de muchas cosas que tienen que ver con la exploración".

Con más de 30 años de trayectoria, Armando Brito cuenta con gran reconocimiento en México y a nivel internacional, gracias a su excelente trabajo y enorme talento. Sus inicios, fueron como rotulista, pero la pintura de forma artística atrapó su atención de inmediato y comenzó de manera empírica.

"Empecé a pintar porque un amigo fue a la casa, buscando a mi hermano para que hiciera unas letras, pero él no estaba, entonces me dijo, si él sabe entonces tú también debes saber, y en dos días ya estaba yo trepado en una escalera pintando las letras, y algo que me gustó mucho fue el contacto con la pintura y con la brocha y aquí estoy dando lata todavía. Comencé de forma empírica, pero después decidí a prepararme de manera profesional. Recuerdo que cuando estaba chico, era muy vago, y mucho venía al Centro y veía a los pintores y me llamaba mucho la atención su trabajo. Y ahora que me dedico a esto me doy cuenta que es un trabajo riguroso, y como dice un gran amigo, ahora la pintura hace conmigo lo que ella quiere".

El artista menciona que en la adolescencia, solía reunirse con un grupo de amigos para convivir, todos dedicados al arte, y fueron ellos precisamente quienes lo impulsaron a dedicarse de lleno al arte de manera profesional.

"Solíamos juntarnos en Los Arcos para tomar cerveza y fumar puros como cubanos, para hablar de las revoluciones, y muchos de ellos si se hicieron muy famosos como Ricardo Castillo poeta en Jalisco y Gustavo Aceves quien vive en Italia y es un artista muy exitoso. Y realmente, ellos influyeron mucho en mí para ser artista, realmente rodeado de ellos empecé a ser más constante en este camino".

Armando Brito expuso en importantes espacios en Cuernavaca como el Jardín Borda y Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. Asimismo, ha compartido su obra y talento en otros espacios de ciudades como Oaxaca, Ciudad de México y Los Angeles principalmente.

La exposición "Las huellas fugitivas" permanecerá en Espacio M hasta el 28 de agosto, y puede visitarse de martes a sábado de 12:00 a 20:00 horas, entrada libre.

