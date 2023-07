Omar Gómez nos presenta su exposición 'Con México en el corazón'

El talentoso artista Omar Gómez Delgado presenta la exposición "Con México en el corazón", en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), en la que reúne obras de diversos años y técnicas distintas, para dar muestra de su gran talento y versatilidad, así como una pequeña retrospectiva de lo qué ha realizado a lo largo de más de 25 años.

"Es una reunión de obra de varios años, es como ir en paralelo a todos los años que llevo en México que son casi 30, y he pintado motivado por México, aquí me transformé y no me quejé, asumí una nueva vida, nuevas experiencias y nueva plástica", expresó Omar Gómez Delgado.

La exposición está integrada por 24 obras que realizó, datan de diversos años entre 1997 y 2023. La muestra se ubica en la Sala Arcos en el segundo piso del Mucic, y está distribuida de acuerdo a las distintas temáticas que el artista aborda como una serie de Emiliano Zapata visto a través de la mirada de otros artistas, paisajes rurales, un retrato de Diego Rivera y otras inspiraciones.

"No hago mucha división entre la vida de artista y la vida personal, las cosas me impactan para bien o para mal, y de ahí voy tomando elementos, llámese catarsis, gusto por algo o propósito para crear. Principalmente me baso en el paisaje, los usos y costumbres y la condición humana, y todo eso lo pueden ver en esta exposición".

Durante la inauguración, el artista estuvo acompañado por Juan Contreras de Oteyza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca y María Gabriela Dumay, crítica de arte, quien además le ha apoyado mucho en su carrera.

"En noviembre de 1994 un joven artista llega a México, atrás queda su natal Argentina, un costal de sueños es su equipaje. Casi 30 años han transcurrido, las calles se han vuelto familiares, Cuernavaca el hogar lejos del hogar, pero sobre todo va adquiriendo una amorosa comprensión del México que lo acoge. Sus costumbres, sus íconos, su historia, flora y fauna. Lápices y pinceles son la expresión que Omar Gómez utiliza para plasmar esa comprensión de su entorno. Con sentido del humor realiza una serie sobre Emiliano Zapata, el héroe que ha sido pintado por tantos artistas, pero en este caso Omar se pregunta ¿cómo lo habrían pintado artistas como Picasso, Kandinski y otros. Finos desnudos y retratos completan esta muestra que, seguramente será un deleite visitar", escribe María Gabriela Dumay en el texto de sala.

El artista brindó un recorrido especial a los asistentes para hablar de manera especial sobre aquellas obras que considera más relevantes en esta exposición, y por supuesto, la serie de Zapata es una de las más destacadas.

"Al principio, el propósito era decorar una habitación y después se transformó en una exposición que estaba integrada por 19 obras, pero aquí se exhiben sólo ocho piezas. La serie está centrada en interpretar cómo lo hubieran visto artistas famosos como Guillermo Monroy, Escher, Piet Mondrian, Mathias Goeritz, Vasili Kandinski, Andy Warhol, Picasso y Ricardo Martínez. Cada una es un homenaje al artista, y respecto a las técnicas, en algunos fue una condición no inmediata, pero sí más facilitada, en otros con un poco de investigación de campo".

Otras de las obras que más llama la atención, es el cuadro llamado "Niño de Teconapa", en el que vemos a un pequeño cargando leña, pues es una actividad muy cotidiana en su comunidad.

"Me gusta mucho cómo resultó ese cuadro, porque vemos reflejada la vida de la gente de la costa, de que cocinan con leña y ocupan tiempo y esfuerzo sin importar la edad para recolectarla, incluso cuando por ley no se tendría que hacer, los niños lo hacen por necesidad. Muchas veces la plástica muestra la condición humana, realidades sociales o realidades de etnias, más allá de lo que fuera un señalamiento, simplemente es la condición que hay y que todos vemos".

En otra de las obras vemos a una niña portando un vestido patrio, en un paisaje maravilloso. Se trata de un retrato inspirado en la niña morelense Esmeralda Vicario, quien se coronó como ganadora del concurso Mini México 2021. Mientras que el paisaje, hace referencia a un pueblo en Jalisco, donde se tiene la costumbre de realizar el llamada Cielo Tejido qué consta de un cielo hexagonal tejido en crochet.

En la última sala, hay un retrato en Homenaje a Diego Rivera, el cual realizó en 2001, y que mientras terminaba dicho cuadro, recibió la visita del maestro Guillermo Monroy, conocido como uno de los Fridos, y quien le dio muy buenos comentarios.

Y finalmente, cierra con la obra sorpresa llamada "Cera Guadalupana", donde hace una simbiosis de pintura y escultura para brindar un homenaje a la Virgen de Guadalupe.

"La pieza está pintada en lo que fuera la flama de la vela con óleo, sobre una hoja de palma y que a la ves está incrustada en un tronco tallado, del árbol guayacán que es muy emblemático de Morelos".

Es así como el artista presenta una diversidad de obras en pintura y dibujo, que ha realizado a lo largo de su estancia en México, país que lo ha inspirado y le ha dado hogar en casi tres décadas.

La exposición "Con México en el corazón" permanecerá en el Mucic hasta el 6 de agosto, y puede visitarse de martes a viernes de 10:00 a 17:00, y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.