Con una boda de ensueño, celebran enlace matrimonial

Después de siete años de feliz noviazgo, por fin llegó el día más esperado para Alejandra del Rayo García León y Fernando Carrillo Garnica, quienes el pasado 22 de enero celebraron su enlace matrimonial en una boda de ensueño en el estado de Morelos.

Acompañados de familiares y amigos, la pareja dio el sí y consagró su unión matrimonial ante la bendición de Dios, en una ceremonia religiosa oficiada en la Parroquia de San Felipe de Jesús, una iglesia muy bella con formas arquitectónicas peculiares, y que además tiene una vista espectacular al circundante del valle de Cuernavaca.

Para iniciar la ceremonia, Fernando entró al altar junto a su mamá, la señora Sara Garnica Prado; seguidos del señor Fernando Carrillo Barrientos, papá del novio y de la señora Graciela León López, mamá de la novia; así como un séquito de damas y caballeros de honor.

Finalmente, Alejandra llegó al altar del brazo de su papá, el señor Evaristo García Bazán, quien la entregó a su futuro esposo, en ese día tan especial. Asimismo, a un costado del altar, el pequeño Fernando Mateo, hijo de la pareja, portaba un cuadro con la frase "Papá, ahí viene el amor de tu vida", un momento lleno de alegría y muchas emociones.

Los novios recibieron la bendición de sus padres, quienes estaban muy conmovidos y felices por celebrar esta gran unión. Posteriormente, el sacerdote inició la ceremonia de enlace matrimonial, recalcando la importancia del amor, respeto y confianza entre la pareja, así como la fe en Dios.

La misa terminó con el tradicional beso entre la pareja, mientras los presentes celebraban el amor entre aplausos y gritos de alegría, que se complementaron con el sonido de panderos y maracas, que los invitados recibieron como recuerdo de la boda.

Ataviada con un lindo vestido strapless en color blanco, la novia lució radiante; mientras que el novio portó un smoking, con gran elegancia y sofisticación.

Posteriormente, los invitados se trasladaron a un jardín ubicado en Jiutepec, Morelos, para continuar la celebración. Ahí, disfrutaron de refrescantes cócteles y bebidas, y un delicioso banquete.

Durante el vals, la pareja bailó al ritmo de la canción "Just the way you are" de Barry White, regalando a los presentes un momento muy romántico y emotivo.

"Estamos muy contentos que después de siete años de noviazgo, consagramos nuestro matrimonio, fueron también dos años de pandemia y de posponer, pero el amor ganó y acá estamos celebrando", comentó Fernando Carrillo con gran emoción.

Asimismo, con mucha alegría, Alejandra expresó: "Estamos muy felices y emocionados de compartir este momento con nuestro hijo y con la gente que nos ha acompañado en todo este tiempo. Después de que la pandemia nos hizo posponer la boda, ahorita todo esto es mágico".

La pareja inició su relación hace siete años, a lo largo de este tiempo, han compartido muchos momentos y logros laborales en el ámbito inmobiliario; así como diversos viajes, ya que es uno de sus pasatiempos favoritos. Y fue justamente en un viaje a la playa, donde Fernando sorprendió a Alejandra con la petición de matrimonio.

"Fue en la playa, me llevó al mar a la hora en la que se pone el sol, y me dio el anillo de compromiso, estuvieron presentes nuestros papás y la familia más cercana", dijo Alejandra.

Y con esa pasión por los viajes, la pareja viajará a Río de Janeiro, Brasil para celebrar su luna de miel.

Sin duda, la boda fue maravillosa, y los asistentes compartieron increíbles momentos llenos de alegría y felicidad, celebrando esta nueva etapa que emprenden los recién casados.

