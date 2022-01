Fóramen M. Ballet celebra 25 años de trayectoria

Como parte de la celebración de su 25 aniversario, la compañía Fóramen M. Ballet estrenará el programa “De viajes o luces pardas” con funciones en el Teatro Ocampo los días 27, 28 y 29 de enero a las 18:00 horas. En este estreno veremos el talento de los bailarines, Gina Ancona, Hugo Molina y Alberto Hiromoto.

“Este importante estreno es dentro de la celebración de los 25 años de Fóramen M.Ballet, y nos parece fundamental apoyar a las nuevas creaciones, bailarines que han sido muy importantes para la compañía, y que también tienen sus necesidades creativas; y creo que ahora también nos toca pasar la estafeta, las coreografías que vamos a ver son de ellos, no tenemos injerencia creativa, solamente acompañamos y ayudamos a que esto se logre, con la producción, con el espacio y sobre todo creer en ellos”, expresó Beatriz Madrid, co fundadora y co directora de Fóramen M. Ballet.

El programa “De viajes o luces pardas” está integrado por tres coreografías originales, las cuales son:“Bitácora 72” de Gina Ancona, “En autodefensa de las jirafas” de Hugo Molina y “Fotosíntesis” de Alberto Hiromoto, quienes cuentan con una gran trayectoria dentro de la compañía.

“Estos jóvenes son parte fundamental de Fóramen, Hugo Molina tiene casi 25 años en la compañía, Gina Ancona tienen 10 y Alberto Hiromoto es el más joven dentro de la misma, pero lo conozco desde que era estudiante en el CNA; a todos los he visto crecer y brillar en los escenarios y ahora veremos el nacimiento de estas obras que para mí también serán una sorpresa, porque aún no las conozco”.

La compañía Fóramen M. Ballet fue fundada por Beatriz Madrid y Marcos Ariel Rossi, hace 25 años, y se ha caracterizado por su compromiso en la difusión y promoción de la danza. A lo largo de su trayectoria, se ha presentado en los teatros, foros, centros culurales y festivales más relevantes de Morelos, México y Latinoamérica como el Centro Cultural Teopanzolco, el Palacio de Bellas Artes y el Festival Internacional Cervantino. Fóramen M tienen un interés particular en la creación de propuestas contundentes y en la generación de públicos.

“La compañía surge de la necesidad de dos locos, Marcos Ariel Rossi y yo, de crear una compañía, un espacio creativo, que nos diera la oportunidad de mostrar nuestros trabajos y de invitar a más talentos; por Fóramen han pasado más de 100 bailarinas y bailarines; siempre hemos estado preocupados por un quehacer que tenga un movimiento cargado de emoción, de sensibilidad, de amor, de pasión a la vida y a la danza misma, eso fue lo que nos llevó a fundar esta compañía hace 25 años, y ya con 15 en el estado de Morelos”.

Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro / Cortesía | Fóramen M. Ballet

Con el lema “Danza que invita a la acción”, Fóramen M. Ballet ha sido un gran semillero de danzantes y coreógrafos, incluso muchos que ya tienen sus propios grupos, los cuales han brillado en los principales foros y escenarios del estado de Morelos e incluso en otras ciudades de la República Mexicana.

“Somos una compañía cuyo trabajo profundo se ve sembrado en tanta danza y en tantas personas, y eso para mí es un regalo de la vida, que no sólo se quedó adentro, sino que ha hecho una explosión en Morelos que hay actualmente y que no existía cuando nosotros llegamos; entonces creo que es parte de un trabajo y un amor que hemos ido regando a través de nuestro trabajo y creatividad a otras generaciones. Incluso los bailarines y coreógrafos que ya tienen sus propias agrupaciones, Son parte de esta celebración, y se estarán presentando en el Espacio Multidisciplinario F4 Libre, se podría decir que son los hijos de Fóramen”.

La situación de la pandemia por el Covid-19 ha afectado mucho a las artes escénicas, sobre todo por la cancelación de eventos en el 2020, sin embargo, Fóramen ha seguido adelante, a través de la creación artística y del apoyo que ha recibido por parte del público, en las diversas presentaciones que han realizado pese a los aforos limitados.

“La creatividad es algo increíble, a pesar de que uno está en el encierro, siempre la mente sigue viajando por varios rincones, tiene esa necesidad de crear, de hacer y de comunicarle al otro, para estar en relación directa. Las artes escénicas, evidentemente son las que más han sufrido pero con las medidas necesarias podemos seguir conviviendo, no debemos alejarnos de lo que nos hace bien. Gracias a que existen estas cosas también hemos podido sobrevivir, así que los invito a asistir a estas funciones, y a que honremos la vida en el escenario, porque es el bailarín vivo creando, algo que verán una sola vez, porque no es lo mismo verlo en video. La creatividad no es una cosa que uno insista, es algo que nace, insistimos en seguirlo mostrando al público porque es la única manera en la que se cierra ese circulo maravilloso entre la danza y el espectador, creamos para que el otro lo mire y se vea reflejado en nuestro trabajo”.

Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro, su costo es de $150, y descuento especial presentando credencial de estudiante e INAPAM. El aforo es limitado al 75 por ciento del lugar, se contará con todas las medidas de higiene.

Conéct@te:

Facebook: /FORAMENM

Instagram: @foramenmdanza





