"Tratado de derecho civil", nueva obra jurídica (I)

Con el apoyo del señor Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor Raúl Contreras Bustamante, teniendo como invitados de honor al señor Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios Enrique Graue Wiechers y al señor Secretario General de la misma institución, Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, se llevará a efecto la presentación del Tratado de Derecho Civil de la autoría de quien esto escribe el día miércoles 22 de junio del presente año a las 18 horas en el Aula Magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Con los valiosos comentarios de los juristas Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de María Leoba Castañeda Rivas, exdirectora de la Facultad de Derecho y Profesora de Derecho Civil y Derecho Familiar; con la de Miguel Ángel Beltrán Lara, Presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de nuestra institución; y la del Notario Público de la Ciudad de México y Profesor de Derecho Civil y Familiar Ángel Gilberto Adame López.

El Tratado de Derecho Civil supracitado contiene todas las materias de Derecho Civil de los cuatro cursos que se deben aprobar en la licenciatura en Derecho de nuestra Institución; de éstos, los primeros ocho están dedicados a la investigación, enseñanza y aprendizaje de la Teoría Integral del Acto Jurídico y el Derecho de las Personas Jurídicas Físicas y Jurídicas Colectivas. En los tomos nueve, diez, once y doce del Tratado se desarrollen las materias de los Bienes Muebles e Inmuebles Corpóreos, Incorpóreos y los Derechos Reales, Propiedad, Copropiedad, Condominio, Usufructo, Uso, Habitación y otras materias afines.

En el tercer curso de Derecho Civil denominado Derecho de las Obligaciones, en los tomos trece, catorce y quince se lleva a efecto la enseñanza-aprendizaje de esta materia, con una nueva sistemática propuesta por quien esto escribe.

Para terminar, en el cuarto curso de Derecho Civil se aplican los tomos dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte, para dar una visión panorámica completa de todo el Derecho Civil en México y en el mundo.

La próxima semana en este mismo espacio detallaremos el contenido de estas obras, pero por lo pronto es importante subrayar que la investigación que hemos realizado, que ha llevado gran parte de nuestra vida académica y de los 55 años que tenemos de cátedra ininterrumpida en nuestra institución.

Habiendo investigado donde los encontramos antecedentes jurídicos en el Derecho Griego; en el Derecho Romano; en el Derecho Francés; Alemán; Italiano; Español y así como en las obras y las leyes que se dieron a partir de la independencia de México de 1810 hasta el siglo XXI.

La Casa Editorial Porrúa, con el apoyo de su Presidente Don José Antonio Pérez Porrúa; y por otro lado el del Ingeniero José María Castellanos Elías, Director de la Empresa Editorial Castellanos; esta obra se ha visto coronada con la realidad, en virtud de que la misma se puede adquirir en las cien librerías de la Editorial Porrúa, así como en otras empresas importantes como Amazon, que la vende, la distribuye a nivel internacional y la entrega a domicilio.

Como comentario académico importante debemos subrayar que en esta obra, siguiendo la Teoría General de la Naturaleza Jurídica, no se estudian ni se contempla ninguna institución de Derecho Familiar como el matrimonio, el divorcio, la tutela y otras, porque éstas son regidas por normas de orden público e interés social; en cambio el Derecho Civil con sus diferentes materias está fundamentado principalmente en la Teoría de la Autonomía de la Voluntad, que en su momento Hans Kelsen llamó de la Autonomía Privada; por ello en el próximo número haremos una referencia sobre el contenido de estas materias; y aprovecho el espacio para reiterar a quienes me leen en esta columna una invitación para que me honren con su presencia en el auditorio de la Facultad de Derecho el 22 de junio como lo hemos señalado.





Profesor de Carrera, con 55 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.