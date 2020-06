Transición segura

La semana pasada dimos con la noticia de que en Cuautla se levantarían las medidas sanitarias contra el Covid-19, acuerdo que no solo desacataría los señalamientos del Consejo General de Salud, sino que además pondría en riesgo la salud de los habitantes del municipio. Una gran equivocación.

Días más tarde, en sesión extraordinaria del Cabildo de Cuautla se aprobaron dos puntos de acuerdo, mediante los cuales se aprueba la creación e instalación de la Comisión Municipal para el Regreso a la Nueva Normalidad y que se establecen los lineamientos generales que se deberán implementar para la apertura de las diferentes actividades en el Municipio.

Es importante reconocer la autonomía de los estados y sus municipios; no obstante, debemos recordar que, en caso de epidemias de carácter grave como la que hoy enfrentamos, es tarea de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General dictaminar las medidas que se deben adoptar para cuidar de la ciudadanía. Las autoridades locales no pueden implementar acciones que contravengan las recomendaciones de la Federación.

Ahora bien, se necesita trabajar inmediatamente para reactivar la economía de nuestro estado, ya que miles de morelenses se han visto fuertemente afectados económicamente por la pandemia. Sería un error considerar que el quedarse en casa o no, es una decisión para todas y todos. No obstante, este proceso debe llevarse a cabo de manera ordenada para proteger la salud pública, disminuir la posibilidad de un rebrote en el futuro cercano y cuidar de quienes no pueden quedarse en casa.

Por ello, el Poder Ejecutivo local, encargado de la administración pública en el estado y los municipios, debe generar las condiciones necesarias para que la sociedad pueda transitar hacia la nueva normalidad de manera segura, responsable y paulatina.

En los últimos días hemos sido testigos de un alza considerable en los casos confirmados y las defunciones en Morelos por COVID-19. El peligro continúa, es responsabilidad de todas y todos cuidar de nuestras personas cercanas, reducir el riesgo para quienes no pueden quedarse en casa y sembrar las condiciones para que salgamos de esta contingencia fuertes. Con pasos firmes y seguros, saldremos adelante.

Riesgo latente

El domingo pasado fue presentada la actualización del semáforo epidemiológico para las entidades federativas que estará vigente del 22 al 28 de junio. Con ella, se mostró un desglose del análisis a partir del cual se determina el nivel de riesgo por estado y un mapa de la República que muestra la situación en la que se encuentra cada entidad federativa. La condición de nuestro estado no es alentadora. Vamos por partes.

La determinación del color de los estados se realizó a partir de 4 variables: Porcentaje de ocupación hospitalaria para pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), porcentaje de positividad a SARS-CoV-2, tendencia de casos hospitalizados y tendencia de casos de síndrome COVID-19. A partir del análisis de estos datos, se determina el nivel de riesgo, el color y las medidas que cada estado debe adoptar para mantener a su sociedad a salvo.

Morelos, junto con otros 14 estados, se encuentra en riesgo máximo por COVID-19, lo que significa que lugares como cines, gimnasios, centros comerciales y bares deberán permanecer cerrados; establecimientos como restaurantes o estéticas deberán brindar sus servicios a domicilio o para llevar y en los supermercados podrá ingresar únicamente una persona por familia.

Evidentemente, todos estos puntos, así como los no mencionados dentro de este listado, deberán cumplir con todos los protocolos de sanidad básicos en los que se ha venido insistiendo a lo largo de la contingencia. Lavarse las manos constantemente, desinfectar las superficies, usar cubrebocas, mantener una sana distancia de por lo menos 1.5 metros son medidas que salvan vidas; sin embargo, la acción más efectiva para combatir al virus sigue siendo quedarse en casa si las condiciones lo permiten.





Senadora por Morelos

