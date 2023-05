Sera imparable el Plan C

Quedo claro que por intereses de unos cuantos, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no permitieron la transformación de la vida política y democrática de nuestro país. No tuvieron justificación jurídica para echar abajo el Plan B y optaron por justificar sus actos en la forma, pero no en el fondo.

Esto quiere decir que, lamentablemente, México seguirá operando una de las democracias más caras del mundo, continuarán los abusos, excesos, dispendios de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los inminentes riesgos del fraude electoral.

La decisión de las ministras y ministros, de rechazar el Plan B de la reforma electoral, se redujo solamente a proteger los intereses de una minoría conservadora. De aquellos que sólo se dedican a servirse del pueblo, enriquecerse del erario público y abusar de los que menos tienen.

Non es posible que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean de los más caros del mundo, pues no sólo cobran un sueldo mensual de 300 mil pesos, sino que también se auto pagan, viáticos, gasolinas, comidas en restaurantes de lujo, sino que también viajan en camionetas blindadas que renuevan cada dos años.

Por si fuera poco, cuentan con un fideicomiso del 20 mil millones de pesos y la garantía de que cuando concluyan su gestión, se les otorga un millonario haber de retiro.

Por esa razón, es importante que se respalde al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es inaplazable el Plan C, como una alternativa social y política para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación. En el 2024, Morena junto con los aliados, deberán de tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, para defender los intereses generales de las y los mexicanos.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo emanan directamente de la voluntad del pueblo y en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo órgano del Poder Judicial, no debe ser la excepción.

Las iniciativas para transformar al Poder Judicial, para acabar con los abusos salariales de las y los ministros, para que la justicia no sea elitista tendrán que ser abordadas y discutidas en el próximo periodo ordinario de sesiones por parte del Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá democratizarse y las y los ministros tendrán que ser electo por el voto directo de los mexicanos. La transformación del país debe continuar hasta lograr el cambio de conciencias y mejor país.





Senadora de la República: Lucía Meza Guzmán

Redes Sociales: @LuciaMezaGzm