 ¡Tener un partido político es el mejor negocio en México! ¡El PAN se deshace y nace México Libre!

La realidad actual es que el partido Acción Nacional tiene 252,140 militantes;

México Libre, el partido del Calderón y Zavala sumó al final de lo que INE seguramente resolverá hoy a favor de este partido 263,762 militantes; en otras palabras, sumados eran más de medio millón de militantes, y en esa hipótesis podían haber superado a MORENA, que hoy tiene 466,934 militantes; sin embargo la historia es de todos conocida, los actos fallidos de Zavala, el mal gobierno Calderón, y los que han recogido los restos del PAN siguen con sus panderas, como el yunque, y todo lo que ya sabemos en cuanto a la sombra de Maximiliano de Habsburgo, la extrema derecha, y lo que ha caracterizado esta línea política; es evidente que el negocio sigue siendo muy atractivo. Para quienes me honran leyendo esta columna es importante que sepan por qué es un gran negocio en México tener un partido político. Porque una vez que se satisfacen los requisitos, incluidas las posibilidades de trampas, los partidos que participan, en este caso hablo de los del pasado, tienen derecho a recibir los millones que resulte de multiplicar el número de votantes que hayan tenido en la elección más reciente, por la cantidad en dinero que cueste llevarlos a votar; estos son presupuestos que el INE maneja, y que finalmente la multiplicación de millones de votantes por millones de pesos millones, da para esos partidos políticos sobrevivan; hagan política; simulen que imprimen 100 mil folletos, hacen 1000 y saquen las facturas como las de la estafa maestra, y todos muy contentos, porque finalmente siguen haciendo política con los impuestos de quienes trabajamos todos los días, somos causantes cautivos y tenemos que estar proveyendo lo necesario para que la democracia mexicana, que debemos decirlo además abiertamente, es la más cara del mundo, se sigue alimentando, en esta última hornada había siete nuevos partidos que querían hacerla; Elba Esther quería regresar por sus fueros, no fue posible, pero el que sí la hizo e incluso superó al PAN y lo partió a la mitad, desde nuestra perspectiva, fueron Calderón y Zavala.

Frente a estas alternativas democracia mexicana ratifica que México gana. Andrés Manuel se consolida como un verdadero Presidente de izquierda. MORENA tiene como ya dijimos casi medio millón de militantes, y seguramente que en el 2021 aparte de los que no son militantes pero que son simpatizantes del partido volverán a las urnas, y ahí sufragar como lo hicimos en el 2018 los 30 millones que votamos a favor de Andrés Manuel, para que se ratifique la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados Federal, y sobre todo que podamos tener aspiraciones a lograr algunas de las 15 gubernaturas que estarán en juego durante las próximas elecciones.

La constante sigue, el negocio no se altera. Tener un partido político en México, excepto que no ocurre lo mismo con MORENA, con los demás ha sido un gran negocio, y ahí estaban como muestra los demás; por ejemplo, el PRI hoy según los últimos números oficiales tiene 2,065,161 militantes; el partido de la Revolución Democrática llega al 1, 242,411. El Partido del Trabajo según los números del propio Instituto tiene 448,492. El Verde Ecologista 660,008 74. Movimiento Ciudadano con sus 381,735; y Morena con el número que ya dijimos.

Lo trascendente para nosotros es que esté la democracia mexicana. Esta es la forma de hacer política en México. Mientras no se modifiquen los parámetros, las formas y las maneras de llegar a los recursos públicos, esto seguirá siendo una jauja; será el beneficio para todos aquellos a los que inicialmente, como va a ocurrir ahora con este grupo de México Libre, lo veremos competir el año que entra, y seguramente en el 2024 con los votos mismos que reciba el año próximo, multiplicado por las cantidades que he dicho, les darán para nuevamente aspirar otras alturas; aquí es importante llamar la atención de quienes nos honran leyendo esta columna; Felipe Calderón seguramente será lo mismo será, lo mismo que la señora Zavala, diputados, no que compitan para ser electo sino de partido; a través del número de votantes, y seguramente a partir del año 2021 tendrán el fuero para poder atacar a la Cuarta Transformación; al propio Andrés Manuel y al sistema mexicano político actual, que definitivamente lucha por los que menos tenemos y por los más pobres. Es importante porque esta columna se ha caracterizado por hacer vaticinios que normalmente se cumplen, que hoy que escribimos esta columna, mañana cuando usted la vea publicada, seguramente lo hará con la noticia de que México Libre ya es un nuevo partido político.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com









