¿Si pierde AMLO la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados en 2021?

En primer lugar se estancarían las formas personales de gobernar de Andrés Manuel, porque ya no habría mayoría relativa para sus iniciativas de gobierno; habría problemas para lograr que esas iniciativas se aprobaran como las manda actualmente el Presidente;

demás el hecho de que las personas no vuelvan a sufragar como lo hicieron en el año 2018 a favor de Andrés Manuel y que seguimos teniendo la fe en que se recupere, estaríamos frente a la posibilidad de un fracaso en el gobierno por las razones que vamos a dar más adelante.

En segundo lugar frente a la ausencia de esa mayoría, y no hablo de la absoluta sino de la relativa, se tendría que negociar con la oposición; el nefasto ejemplo del pacto por México de Peña Nieto es algo que no se podría repetir; además en consecuencia de tener que negociar con la oposición, las iniciativas de Andrés Manuel se alterarían; variarían; podría caerse en el supuesto de los anteriores gobiernos, debemos recordar que el último con mayoría en la Cámara de Diputados fue el de Zedillo; él termina en el año 2000 y surge en escena Fox el alto vacío, y simple y sencillamente no hay mayoría y en los seis años son de fracaso total precisamente porque no hay como controlar las Cámaras; misma situación se da con Calderón, que en el caso específico no logra tener las mayorías, y no sólo ahí no hay una posibilidad con la oposición sino simplemente se topa con que sus iniciativas no proceden, no llegan a ninguna parte, y finalmente hay un fracaso, hay un estancamiento; y de ahí tendríamos que pasar al nefasto gobierno de Enrique Peña Nieto, que si bien él hizo un pacto por México con los partidos de oposición, el PAN, el PRD, de todos éstos al final fue un fracaso porque evidentemente el gobierno de Peña ha sido uno de los más corruptos; de los más desinteresados por quienes poco tenemos, y además desde su perspectiva fue como una pantomima, una figura de una pareja romántica que patrocinó Televisa y otros de los que mueven los títeres, y finalmente ahí estuvo la pareja, arrolló en la votación y los resultados está a la vista; tomando estas referencias es muy conveniente e importante reiterar que si no logramos obtener la mayoría relativa de la Cámara de Diputados en el año 2021 Andrés Manuel no va a poder seguir gobernando como lo ha hecho hasta ahora, y en consecuencia se estancarían los planes, los programas de gobierno, los programas sociales para las personas de la tercera edad; las becas para los famosos “ninis”; y además es factible que se vuelva a caer en la corrupción, que es como cuando una persona está enferma, no se acaba de aliviar y cuando recae se puede hasta morir, que en este caso sería volver a lo que antes y que ahora gracias a los programas de Andrés Manuel se han superado y que por ello hemos pensado dedicar este espacio periodístico tan valioso a exhortar, reiterar, a pedir a las personas, que no aflojen el paso para que en el año 2021 pueda el gobierno de Andrés Manuel tener las mayorías relativas que requiere; pero además hay que agregar a ésto que van a cambiar 13 gubernaturas; varias del PAN, otras del PRI y de los otros partidos, y que si en esos supuestos se vuelve a dar casos como lo que está ocurriendo ahora en Puebla, en que la gente está decepcionada frente al gobierno de Barbosa, por todo lo que se sabe, y que bueno tuvo todo el apoyo del Presidente y de las Cámaras pero el fracaso del gobierno está a la vista.

Es evidente que una de las razones por las que se perdería la mayoría, es porque el arrastre, la popularidad de Andrés Manuel se ha visto reducida porque muchas personas han hecho labores en contra, porque otros quisieran tener resultados ya; porque no han considerado que siendo el Presidente de la República el hombre mejor informado, él supo los fraudes del aeropuerto de Texcoco; las ventas de un laboratorio, dos de medicinas, monopolizando el 90% de ellas y con el chantaje después de decir, “sólo nosotros tenemos forma de llegar con las medicinas a los lugares más recónditos de la República”, y ahora finalmente azuzando a la gente, determinando porque evidentemente hay errores no cometidos por el Presidente sino por sus colaterales, incluso muchos de los que ocupan cargos de secretarios de Estado y que no están ni han estado –lo hemos dicho en este espacio– a la altura del Presidente de la República; frente a todo esto es muy importante que se refuercen a un poco más de un año de las elecciones las acciones de gobierno; que se busque el crecimiento económico; que se abran las puertas a las personas que quieran trabajar y colaborar con el Presidente, y que se vayan los que ni siquiera pueden ir a las conferencias mañaneras, porque los que muchos no aceptan y esto es algo muy importante, Andrés Manuel tiene un estilo personal de gobernar, esto nos hace recordar a Cosío Villegas, cuando hablaba del estilo personal de gobernar de Echeverría; guardada las proporciones, en el actual régimen, lo más importante es que tenemos un Presidente honesto, íntegro, que lo está demostrando con hechos, y que quiere a los mexicanos, que quiere al país, y que quiere sacarnos de esta mediocridad en la que estamos; por ello señor Presidente usted debe escuchar, sobre todo a quienes estamos muy lejos de poder llegar hasta donde usted está, lea estos artículos, infórmese, y ojalá nos haga caso, porque la realidad es que si perdemos la mayoría, ya no diga usted absoluta, sino relativa en la Cámara de Diputados en el año 2021, nuestro gobierno, porque así lo sentimos nosotros, estará condenado al fracaso.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com