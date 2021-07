¿Se debe o no llevar a juicio a los expresidentes de México?

El pueblo dice que sí. Que el próximo 1 de agosto la consulta ciudadana esclarezca por qué los expresidentes Salinas, Calderón, Fox, Zedillo y Peña Nieto gobernaron haciendo tan mal uso del poder.

Desde la perspectiva de esta columna, es muy importante que usted que me honra leyendo estas líneas participe; que se investigue; que en su caso se les juzgue y se les enjuicie; que si bien la consulta tendrá un costo aproximado de 530 millones de pesos, México lo vale.

¿Qué se necesita para que éste proceso que por primera vez en la historia de México será, gracias a la iniciativa de Andrés Manuel?, cuando menos, y así son los números, voten del porcentaje de 90 millones del Padrón Electoral el cuarenta por ciento, es decir aproximadamente 36 millones de ciudadanos y ciudadanas que emitan su voto. México lo merece. Estamos en una nueva dimensión, y que desde nuestra perspectiva debemos de apoyar, y sobre todo, y en esto queremos ser muy enfáticos, airear, ventilar, darle el aire, hacer pública toda la parafernalia de la corrupción y de los actos cometidos por los expresidentes, va a traer como consecuencia que los que siguen no lo hagan o lo hagan con mucho cuidado; ya no será, y el ejemplo lo tenemos en Andrés Manuel, que día a día construye una democracia nueva; a pesar, y es normal que se encuentren diferencias, haya actos de corrupción, haya eventos que no estamos de acuerdo con ellos en su gobierno, pero que no han sido realizados por el Presidente; a diferencia de los sujetos de “marras” mencionados, ellos sí encabezaron, como por ejemplo el caso de Enrique Peña Nieto con su familia, ser los monopolistas número uno de las medicinas en México; la loquera de la señora de Fox cuando quería ser candidata a la presidencia de la República; y así por este estilo Calderón que se auxilió de los religiosos y los protestantes y todo lo demás, y siempre con la misma meta, robar; llevarse lo que fuera posible y hasta lo que no; es evidente que este paso democrático se apoye en que los que somos del pueblo, sobre todo la gente que sí queremos enjuiciar a todos los expresidentes; no vamos a caer en el garlito o en la trampa que hace uno de los medios de difusión nacional, que ahora, y seguramente se les quemó el cerebro en decir “que se incluya a Andrés Manuel”; esto es así como de primaria, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que este tipo de actitudes se den permanentemente; en lo que hay que insistir es en que los porcentajes para que estos expresidentes sean castigados oscilan de ochenta por ciento para arriba; por ello si usted que me hace el honor de leer esta columna piensa que México merece otro destino, acuda, identifíquese con su credencial de elector, participe en alguna de las 57 mil casillas que serán instaladas y vote a favor de México; que los expresidentes sean juzgados; que las personas estamos de acuerdo en que según la Constitución sí se les juzguen. Al margen de lo que esto cuesta, es importante entender que el costo beneficio para los mexicanos es mínimo, porque el resultado, haya o no juicio contra los multicitados expresidentes, México habrá construido una nueva etapa histórica en su democracia de adeveras, y como bien dice el Presidente de la República, “el pueblo sabio va a saber qué y cómo hacerlo”, por ello desde esta importante atalaya nos dirigimos a quienes nos honran leyendo esta columna, para reiterarles, salgan el 1 de agosto que será dentro de 10 días, el otro domingo, a votar para que los expresidentes sean enjuiciados.

CONCLUSIÓN

Sea cual fuere el resultado de esta encuesta, México es el beneficiario. Los mexicanos que durante décadas hemos sido víctimas de los políticos sin escrúpulos, y que ahora están en la vista cosas que no podemos soslayar, los millones que se le están poniendo de multa al señor García que pretende ser gobernador de Nuevo León, porque la señora también hizo sus desaguisados, y no se escatima, no sirve el ejemplo de lo que está ocurriendo, sino que como decía Hank González, y con eso terminamos, que no honra a los políticos, “un político pobre es un pobre político”. Acuda a votar y enjuiciemos a los expresidentes.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com