Llega a Morelos TUTRAM (Transportistas Unidos Transformando a México)

José Juan Conejo Pichardo

El día sábado 1ro de abril llegaron a tierras morelenses la Organización número uno de Ciudad de México y del Estado de México en el transporte y comercio fijo y semifijo; su buen prestigio y reconocimiento por los resultados de su trabajo de representación gremial hablan por ellos.

A las 11am se dieron cita en un salón de eventos del Hotel Villa Béjar de Cuernavaca una fuerte comitiva de la Dirigencia Nacional de la Organización Transportistas Unidos Transformando a México (TUTRAM), la cual venían al mando del Titular de la Coordinación Nacional, el Lic. Ever Adonnai González del Villar y del Titular de la Coordinación Administrativa, el Lic. Julio Cesar González Mejía, así como de 15 importantes líderes transportistas de esos estados; realizaron en un emotivo evento la presentación de los objetos sociales de la organización, sus éxitos y triunfos, así mismo compartieron sus experiencias a la estructura de la Dirigencia Estatal de Morelos de esta misma organización, la cual también tuvo una presentación importante, demostrando sus cualidades como líderes de organizaciones, como activistas y dirigentes sociales al presentar su organigrama y sus proyectos, los cuales tendrán una buena repercusión en el sector del transporte y en la sociedad en general, ya que su marcador diferenciador a otras organizaciones de este tipo en Morelos es su trabajo integral, es decir, no se enfocan únicamente al operador del vehículo, sino al dueño de la concesión, al propietario del vehículo y a sus familias de todos ellos y estos beneficios se extienden hasta sus hogares, amistades y comunidades, por ello son integrales todos sus proyectos, además alineados a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU), en este punto tienen amplio conocimiento en el tema, así lo dio a conocer el Téc. José Juan Conejo Pichardo Delegado TUTRAM en Morelos, quién también menciono que no tiene costo ser miembro de TUTRAM, que realizan trabajo de asistencia social, filantropía, que velan por la correcta impartición de la justicia, el respeto a los Derechos Humanos y hacen alianzas estratégicas con otras organizaciones, organismos, la iniciativa privada y autoridades, en este último punto da prueba de ello dando una invitación para todos los transportistas y líderes sociales para estar este miércoles 12 de abril a las 11am en el congreso del estado para apoyar la propuesta de iniciativa de ley n.109 que es un gran aporte hacia el sector del transporte y la sociedad morelense, dónde participará TUTRAM con la Comisión de Transportes, Movilidad del Congreso del Estado por medio de la Diputada Tania Valentina quién convoca en colaboración con esta organización.

Dentro de las participaciones de la iniciativa privada estuvo la aseguradora MAPFRE quién brindo paquetes a precios preferenciales para la organización y sus afiliados; el Lic. Adán Alberto Figueroa San Gabriel, quién vino como representante de esta empresa a este magno evento y declaró que ya en un par de semanas estarán operando en nuestro estado y que cumplen con todos los requisitos y el respaldo internacional para comercializar sus productos y servicios con gran calidad y competitividad. MAPFRE y TUTRAM están fusionados para brindar apoyo al transporte público, de pasajeros, de carga, a empresas, comercio y a la sociedad en general, recordando que esta empresa cuenta con una Fundación que hace un trabajo desde hace años fomentando el estudio, la investigación y la divulgación del conocimiento en temas relacionados con la acción social, la promoción de la salud, la prevención de accidentes y la seguridad vial por hacer mención de algunas de las acciones que realiza su Fundación.

La Psic. Margarita Dotor, Directora Estatal en Morelos de TUTRAM, realizó una exposición con el tema Neurociencias, haciendo incapié que éste es un Parteaguas en los procesos de Diagnóstico y Tratamiento para temas de Salud Mental, que obviamente impactan en nuestra Sociedad y en el desempeño de nuestras actividades, cabe señalar que Margarita Dotor posee amplia experiencia en temas de Adicciones y Salud Mental, cuenta con un perfil académico amplio y procura estar a la vanguardia en su área, es importante recalcar que ha realizado un convenio con TUTRAM Morelos, otorgando un importante descuento en los estudios de Diagnóstico que maneja, además de que en esta presentación nos llevamos la primicia al dar a conocer el estudio de gabinete (Electroencefalograma Cuantitativo) y la Neuroestimulacion, así como los beneficios del mismo. De igual manera estuvieron presentes el Delegado Adjunto y Presidente de la Comisión de Transportes y Tecnología de TUTRAM Morelos, ing. Clemente Jesús Sánchez Brambila quién nos da a conocer la importancia de que el servicio de transporte trabaje bajo los lineamientos de la Agenda 2030, así como los beneficios que han conseguido para sus agremiados a escasas horas de haberles tomado protesta. La Lic. Claudia Padilla (Directora Jurídica de TUTRAM Morelos) comentó sobre la importancia de dar atención Jurídica Integral, pero sobre todo que la misma esté apegada a valores como la Honestidad, Profesionalismo y Ética;

esto solo por indicar algunas de las áreas de mayor impacto dentro de la Organización.

Ever del Villar Coordinador Nacional hace mención en entrevista que la diferencia de esta estructura es que cada persona tiene es expertis y especialista en su tema, además de estar delimitadas sus funciones en el organigrama y manuales de operación, con ello evitan ser dirigentes multitareas, todologos o multifunciones. El titular de la Sub. delegación en Morelos Ing. Oscar Ramírez Silva hace incapié en su participación que la lealtad, honestidad, disciplina, constancia y fraternidad son características muy claras de los miembros de cada estructura TUTRAM en sus niveles nacionales, estatales, municipales y por colonia y esto mismo se busca en los mandos medios y afiliados, ya que es una organización de corte gremial que tiene por objeto principal velar por los intereses de sus agremiados, los cuales también adquieren obligaciones hacia la organización, sus Dirigentes, la sociedad y la patria.

En su segunda intervención del Delegado en Morelos José Juan Conejo Pichardo, mencionó que la estructura a su mando es un grupo de profesionistas y multidisciplinario, quienes fueron seleccionados bajo perfiles específicos, buscando cualidades para trabajar en equipo, bajo presión y en situaciones críticas, colocándolos en una posición de liderazgo de calidad.

Por último y como ha podido observar estimado lector, está organización es un parteaguas dónde se busca que aquellos transportistas se sumen y se deje de lado aquellas ideas que solo favorecían el retraso en el servicio del transporte y los operadores, de ser necesario será contrapeso con las organizaciones existentes y de las autoridades en las políticas públicas, en la toma de decisiones.

Las oficinas operativas de esta organización social TUTRAM Capítulo (Delegación) Morelos es en Av. Gral. Manuel Ávila Camacho, N.10, Col. Pradera, en Cuernavaca. Catálogo de servicios

https://wa.me/c/5217778242907