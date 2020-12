¿Qué tan graves son los efectos del divorcio en la familia?

Si bien mencionamos en singular a la institución social por excelencia que es la familia, los avances de la ley; las realidades económicas y jurídicas, no sólo en México sino a nivel internacional, nos han llevado a la conclusión, y lo hemos reiterado en otros foros y en otros medios, que hoy debe hablarse de familias, en plural, porque hay tantas, cuantos actos jurídicos, verbigracia el matrimonio, la adopción, puedan originar; o hechos jurídicos, por ejemplo el concubinato, la inseminación artificial de una mujer sola, soltera, las familias de hecho o la multiplicación de éstas, por ejemplo cuando hay un divorcio o hay una familia reconstituida, y por eso decimos familias.

Empero, lo más importante en esta nota periodística es tener conciencia, reflexionar, pensar antes de disolver el vínculo matrimonial, qué tan graves y cuántos van a ser los efectos y de qué clase en la familia o en las familias.

Los efectos del divorcio en la familia, sea cual fuere el origen de ésta, son graves y en algunos casos irremediables. Se afectan todas las estructuras familiares como la jurídica, la económica, la psicológica, la psiquiátrica, la

salud propia de sus integrantes, en la medida y la gravedad de las circunstancias en que se haya disuelto el matrimonio, considerando desde nuestra perspectiva personal que la ruptura conyugal, el divorcio, termina la relación jurídica establecida entre los esposos, que en ningún supuesto fueron parientes, sin alterar o modificar los vínculos jurídicos que el Derecho Familiar impone a las relaciones entre los propios miembros de una familia; relaciones jurídicas que mantienen a la familia, porque si bien es cierto que la naturaleza jurídica del divorcio es disolver ese lazo conyugal, la familia continúa, el padre o la madre divorciantes lo siguen siendo de sus hijos o de sus hijas, los deberes, obligaciones y derechos que surgen en la familia continuarán porque la unión jurídica de los cónyuges generó parentescos de consanguinidad, afinidad y de adopción; por ello, ratificamos que el divorcio disuelve el matrimonio pero no a la familia.

¿SE TERMINAN LOS VÍNCULOS FAMILIARES CON EL DIVORCIO?

El divorcio termina con el matrimonio pero no con la familia, ésta continúa. Los hijos conservarán por siempre a sus parientes de ambos progenitores. A sus abuelos y bisabuelos maternos y paternos, a sus tíos y primos. Teóricamente, la familia deberá conservar el mismo nivel de vida que tenía antes del divorcio de los padres.

CONCLUSIÓN

El matrimonio de dos personas es la unión de dos extraños. A veces siguen siendo o teniendo esa situación a pesar del transcurso del tiempo. No ocurre lo mismo con los parientes porque el matrimonio genera parentesco por afinidad; y por supuesto la maternidad o paternidad vínculos consanguíneos; por ello usted será, si se divorcia, padre o madre de sus hijos hasta que se muera; y ellos tendrán esa misma calidad mientras usted viva. Por eso si se va a divorciar piénsenlo. No olvide que el divorcio es un acto jurídico de Derecho Familiar plurilateral, que disuelve ese vínculo, que disuelve el matrimonio, pero no acaba ni extermina ni disuelve a la familia.





Profesor de Carrera, con 53 años de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.