Por Cuautla

Esta es una columna que se sale completamente de mi tema habitual. En esta ocasión no hablaré de agua.

Pero es que no puedo dejar de compartirles que ayer entregué mi Carta de Intención para competir, en su momento, por la Alcaldía de mi tierra natal, Cuautla, Morelos.

Ha sido sorpresivo para muchos, incluso para mí debo decir, hace apenas una semana no entraba en mis planes hacerlo.

Pero Dios obra de maneras inesperadas. Un amigo, Presidente del Colegio de Arquitectos de Morelos, me invitó a participar, después de un par de días me reuní con la Presidente del Partido en el estado, la Diputada Local Tania Valentina, y ahora aquí estamos, arrancando un nuevo proyecto político con el Partido del Trabajo.

¿Por qué un técnico del agua entraría a la contienda política? Además en un momento político, económico y social tan complicado. Me preguntaron varios medios de comunicación.

Pues porque la política es el medio para poder incidir en los asuntos públicos, es el camino para poder implementar programas y proyectos que cambien la vida de la gente. Me he quejado en muchas columnas de las políticas públicas que se están implementando en el sector agua, he trabajado en este sector por 30 años y creo firmemente que hoy vive su momento más crítico. Pero nada cambia, por eso alzar la voz para quejarse es solo el primer paso, hay que tomar acción, hay que luchar por lo que quieres y hacerlo por las vías correctas.

Yo no soy político, soy un servidor público, lo he sido por casi 30 años. Pues quiero rescatar el servicio público del desprestigio al que lo han llevado.

Han convertido la política en un circo, en un espectáculo, una telenovela, un mundo de mentiras, de engaños, de traiciones y han arrastrado al servicio público a ese mundo, han colocado a muchos improvisados en posiciones clave para el bienestar de la población, no debemos seguir permitiéndolo. Cuautla, Morelos y México requieren mejores servidores públicos, capaces, honestos, preparados.

¿Cómo va a compensar su falta de estructura política? Me preguntaron. Todos sus contrincantes llevan meses formándola. Usted no la tiene, me dijeron. Pues si, efectivamente, pero en mi experiencia, no hay estructura política que venza al voto popular, el PRI perdió después de 70 años el poder a pesar de tener la estructura más amplia de todas, al PAN le pasó lo mismo, aquí en Morelos en la elección pasada el PRD formó una superestructura que fue derrotada en la urnas por la voluntad popular. Si la gente sale a votar ninguna estructura es suficiente para revertir sus deseos.

Por eso la primera invitación es “ve a votar”, por quien quieras, pero vota. En México tenemos un sistema electoral carísimo, cuesta miles de millones de pesos mantenerlo, y todo para que muchos no voten, por desdén o por flojera. No dejen que otros decidan por ustedes jóvenes. Salgan a votar.

La gente de Cuautla en particular y de Morelos en general, necesitamos paz, la paz que nos da tener salud y seguridad, el mal manejo de la pandemia ha generado 2,365 muertes, muchas de las cuales pudieron haberse evitado con un poco de autoridad y con políticas públicas adecuadas; de la seguridad, mejor hablamos en otra ocasión.

Y mi gente también necesita mejorar su ingreso, salir de la pobreza, y ningún partido político lo hará por ellos, solo hay dos cosas que sacan de la pobreza a los pueblos, la educación y el trabajo, no es la despensa que les dan para comprar su voto, al contrario, eso les lleva a conformarse y mantenerse en ella. Hay que darles oportunidades de educación y de trabajo.

Finalmente, me preguntaron si no tengo miedo de que haya represalias o intentos de hacerme a un lado con esos expedientes inventados para amenazarte con llevarte a la cárcel. No. No tengo duda de que me van a inventar mil cosas y de que sus trolls me van a ofender todo el tiempo. Pero yo creo en Dios, y si el va delante de mí, las puertas se abrirán. Ya les contaré. #aguaparatodos