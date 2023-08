El agua en manos de profesionales

Necesitamos poner en manos de personal capacitado el tema del agua

Dip. Rubén Muñoz Álvarez, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXV Legislatura





El estrés hídrico ya es crítico en varias regiones del país, especialmente en el norte, aunque hoy también amenaza directamente a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la más grande del país. Y no se ve que vaya a mejorar, en todos los escenarios de Cambio Climático se prevé que será cada vez peor con el transcurso de los años, por eso tenemos que preparar a profesionales capaces de enfrentar este gran reto.

El Diputado Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXV Legislatura, convocó a una reunión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a la que tuve la oportunidad de asistir en representación de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua (AMINCA) y de nuestro presidente, el Ing. Guillermo Leal.

Coincido plenamente con la afirmación del Diputado Presidente: “necesitamos poner en manos de personal capacitado el tema del agua” ¿Cómo hacerlo es la pregunta? Veamos.

El principal uso que se le da al agua en México es la producción de alimentos, el 76% del agua se utiliza en el sector agropecuario ¿están preparados nuestros agricultores para hacer un uso eficiente del agua? Parece difícil. Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria de INEGI, de los productores agrícolas, casi el 12% no tiene estudios, el 52% tiene solo primaria, el 19% tiene secundaria, solo el 9% tiene preparatoria y menos del 7% licenciatura.

El segundo consumidor más importante de agua es el uso público-urbano, el 14% de nuestros recursos hídricos se utilizan en el abastecimiento de agua potable a la población ¿están preparados los organismos operadores de agua en el país para hacer un uso eficiente del agua? No lo creo, en mi trayectoria de casi 30 años en el sector me he encontrado con que el 80% de los directores de un sistema de agua potable no tiene ninguna experiencia en este sector cuando son nombrados por el alcalde en turno, seguro que Usted recuerda varios casos en su ciudad, personas sin el perfil mínimo necesario para dirigir una institución tan importante para toda la sociedad, al frente de un organismo operador endeudado y con cientos de problemas operativos. Quizá por eso la estadística nos indica que solo duran en el cargo 1.6 años, es decir, poco más de año y medio ¿qué puede hacer alguien sin ninguna experiencia en año y medio al frente de una institución tan compleja y sensible? Solo aprender un poco. Y cuando apenas va entendiendo, lo cambian por otro, que desafortunadamente aplica para la misma estadística, el 80% no tiene la menor experiencia y la más mínima idea de lo que tiene que hacer. Por eso varios asistentes a esta reunión manifestamos la imperiosa necesidad de establecer en las leyes la obligatoriedad de un Servicio Civil de Carrera, o mínimo la obligación de aprobar algunos exámenes para poder acceder a un puesto de esta naturaleza, por ejemplo Roberto Ramírez de la Parra, ex Director General de la Comisión Nacional del Agua.

Si analizamos la parte de las autoridades federales y estatales que se encargan de la gestión de las aguas nacionales tampoco parece haber suficiente conocimiento ni experiencia, poco a poco, desafortunadamente, se han venido jubilando o despidiendo a personas en puestos clave, con excepción de algunos cuantos, hoy encontramos en ellos a personas sin la preparación necesaria.

Si queremos incidir en la preparación de los cuadros que en el futuro se encargarán de gestionar nuestra agua, necesitamos cambiar nuestros programas de estudio, eso fue lo que propuse a la ANUIES, tenemos que mejorar nuestros programas de estudio actuales, debemos hacer obligatorias materias sobre sustentabilidad en los programas de ingeniería, de abogacía, de biología, etc. los perfiles que tradicionalmente son muy técnicos. También deberíamos de incrementar el número de programas de educación continua existentes, para que en cualquier momento un nuevo funcionario pueda prepararse y evaluarse para poder cumplir con una tarea tan compleja como la relacionada con el agua. Y finalmente deberíamos incrementar las carreras destinadas específicamente a este tema, según datos de la ANUIES, de más de 3 mil carreras que existen solo 86 tienen algo que ver con el agua, muy poco para el tamaño de la crisis que estamos viviendo, y de la que está por venir.

