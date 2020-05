Pedro Luis Martín Bringas, rico, golpista, es sujeto activo del delito de sedición contra Andrés Manuel y el país

La sedición se tipifica como delito cuando como en el caso de Bringas está incitando, para eso usa los medios de comunicación escritos y orales, así como los televisivos, está dirigiendo, organizando y empujando e incluso patrocinando económicamente, para eso tiene 3200 millones de dólares, y es además miembro del consejo que dirige soriana, para que su convocatoria que incluye a la iniciativa privada y a diversos partidos políticos de la oposición se levanten para derrocar al gobierno constitucionalmente electo por 30 millones de mexicanos.

El golpista tiene una fortuna según la revista Forbes de 3200 millones de dólares; el origen de ésta es nebuloso; pero su catadura y cinismo al exhibirse en un vídeo en YouTube, tiene la cachaza de convocar a dar un golpe de Estado contra México, evidentemente contra Andrés Manuel y por ende contra México y los mexicanos. No alzar la voz, no expresar nuestra inconformidad con este tipo de conductas nos convierten en cómplices; por ello él que convoca a dar un golpe de Estado contra Andrés Manuel, de acuerdo al artículo 130 del Código Penal Federal, que castiga con una pena de cárcel privativa de la libertad de cinco a quince años, y una multa de 20 mil pesos, debe motivarnos a hacer denuncias penales para que el Ministerio Público Federal investigue hasta llegar a donde sea necesario, porque el régimen jurídico, el Estado de derecho en el que estamos se ve amenazado por un sujeto que posee un poder económico impresionante y además el delito se tipifica perfectamente, nada más con escucharlo su invitación a revelarse, que técnicamente se llama sedición, por lo que su conducta se adapta al tipo que describe el artículo citado y se satisfacen todos los elementos del delito, es una acción, incluso en el caso de él, es más que omisión estar incitando para esto, típica porque la ley describe el abstracto el tipo, y sus conductas se adecuan a la tipicidad antijurídica, porque va contra los principales valores y las normas de la ley, y culpable, porque estamos frente a un sujeto que no es incapaz ni discapaz sino todo lo contrario, está abusando del poder económico y de la tolerancia, la paciencia que ha mostrado Andrés Manuel, que ya es tiempo de asumir otra actitud como acaba de ocurrir con el ingreso ya del ejército y la marina a apoyar a la Guardia Nacional para erradicar la inseguridad que padece actualmente el país; dicho sea de paso esto ya venía subrayado en el artículo quinto transitorio del Decreto que creó la Guardia Nacional y que ahora ya no hay que llamarse a sorpresa porque estaba previsto, y así se ha actualizado con el decreto recientemente publicado por Andrés Manuel.

Quién denunciará al sujeto de marras para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación y actúe en consecuencia y además a los que él menciona que son 67 sujetos que dice que lo siguen para que esto sea una realidad; aquí surgen principios elementales de Derecho, confesión de parte relevo de prueba, qué más se quiere que haberlo escuchado que sigue cínicamente en las redes y sobre todo en YouTube y quien lo quiera ver fácilmente con el puro Bringas aparece un hombre con una voz aguardientosa, que no refleja la posición económica que tiene y seguramente habrá tras de eso alguna enfermedad rara que lo lleva obviamente a defender su fortuna de algo que él considera que está mal, que es la forma en que está gobernado Andrés Manuel pero no le cae, él no admite, su cerebro no le da para entender que este es otro país, que la izquierda gobierna ahora y que Andrés Manuel está cumpliendo a carta cabal con sus promesas de campaña. Bringas aparece en ese vídeo y donde él textualmente dice que se vaya Andrés Manuel antes del 1 de diciembre del presente año; eso como que es ingenuo o es tonto, porque es absurdo que tenga esa comparecencia y diga además con algo que seguramente es una ignorancia crasa a pesar de que está tan rico, que se vaya a otro país; es evidente que estamos frente a un caso especial pero que debe ser juzgado y debe ser denunciado e investigado y en su momento aplicarle la ley aunque sea un rico; además los 30 millones de mexicanos entre los que me encuentro yo, votamos, elegimos democráticamente a este gobierno, estamos luchando contra esto y no estamos pintados, por eso los exhorto a seguir con estas actividades, con esta denuncia para que este señor, sea llamado, declare y se retire de la televisión de donde está su difusión, esta estupidez, pero además -ésta es mi opinión muy personal- no debe dejarse pasar esta hipótesis, este hecho concreto porque será peor lo que venga; además no es cuestión de libre expresión, ni de no dejar que la gente se exprese, aquí este sujeto, está convocando a cometer un delito de orden federal para derrocar al gobierno como ya dije electo constitucionalmente de acuerdo con las leyes y la Carta Suprema de nuestro país.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com