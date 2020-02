Para Andrés Manuel, primero México y los mexicanos

PROBLEMA MIGRATORIO

Tres partes vamos a referir de ésta grave crisis. Primero en los antecedentes de nuestra relación con Centroamérica, encontramos en primer lugar que el común denominador fue, no la libertad para cruzar sino el libertinaje para violar la ley. Sin frontera física, excepto una raya de cal que divide a México de Guatemala y Belice, esta frontera de 980 km no da más que para sombras de cuestiones migratorias, y que en el pasado desde el partido oficial y los que no lo fueron tanto, como el PAN del regreso del PRI al poder sirvieron para negocios ilícitos; para traficar personas, ganado, café y otras cuestiones de Guatemala a Chiapas y en condiciones graves para los mexicanos. Igualmente en estos antecedentes encontramos que los negocios migratorios de quienes eran responsables de la frontera mexicana, todo se resolvía a través de billetes de dólares o de pesos, incluido en este caso la posibilidad de que las personas entraran sin ninguna identificación.

Cuando Andrés Manuel llega al poder, con las banderas de que México es un país democrático y abierto a la migración, se topa con la realidad de que Trump determina, y evidentemente tiene razón, que la inmigración que viene del sur y que en realidad pretende llegar a Estados Unidos, utilizan nuestro país y nuestros medios de transporte para cruzar a lo largo y a lo ancho del territorio y llegar hasta la frontera, para solicitar ahí o una Visa de asilo político o intentar cruzar clandestinamente o para trabajar en Estados Unidos; en el pasado esto también se significó como un gran problema para el gobierno norteamericano; y es la coincidencia de que Andrés Manuel llegue al poder y Trump también, y en esa circunstancia Trump con un sentido estrictamente nacionalista en favor de los norteamericanos dice que si está migración no se para en la frontera en Guatemala esta gente llega a la frontera americana, y para nosotros es un gran problema; incluso no usa precisamente los medios diplomáticos sino las crisis, y nos pone contra la pared para exigirle a Andrés Manuel que si no resuelve esta crisis en la fronteras de México con Guatemala y Belice tendremos entre otras cosas un incremento del 30% en los productos que importábamos a Estados Unidos y que sería un gravamen de esta naturaleza. Frente a esto Andrés Manuel desde nuestra perspectiva aprovecha la crisis para resolver tan grave problemática. Para empezar lo elemental es en este desorden poner un sistema, una metodología, para que las personas que quieran entrar a nuestro país lo hagan, con documento, con pasaporte, con la identificación, para saber quiénes son, de dónde vienen, qué clase de personajes, si son familias y son solos, mayores, menores, etcétera; y de esta manera debe quedar claro en forma importante, México no impide el paso de los centroamericanos por nuestro territorio a Estados Unidos, lo que hizo y con eso es que se enviaron los 25,000 elementos de la Guardia Nacional, es decir para entrar a México hay que tener un pasaporte. Para penetrar al país hay que poner orden en el ingreso. Para que las personas puedan, inclusive los que por el rio Suchiate o la frontera se querían introducir en forma masiva, ya no lo pueden hacer y frente a esto se pone el orden a la frontera, aun cuando hay voces plañideras en el país que viven en el pasado; y parafraseando a Muñoz Ledo que debemos seguir siendo el paraíso para la migración y que no debe haber requisitos para ingresar al país; nada más que se le olvida a este legislador que primero México y luego los mexicanos y después lo que quieran. Por eso para nosotros es importante la estrategia de Andrés Manuel porque incluso la crisis lleva y Ebrard ejecuta esta política de manera inteligente, a crear un plan en el que hay cooperación en millones dólares del gobierno norteamericano, del mexicano y del centro de los de Centroamérica, que incluso ya se empezaron a crear nuevas fuentes de trabajo, otras hipótesis para que la gente no cruce como lo hecho hasta ahora. Por ello es importante señalar y así están los medios masivos de comunicación, que se ha reducido 74% el ingreso de personas a la frontera norteamericana; además aquí también hay que subrayar el papel atinado del canciller, porque se pretendió también en la crisis según intenciones de Trump que México se convirtiera en un tercer país seguro, que consiste en que mientras la gente que ya cruzó, está en la frontera y solicita su asilo, mientras espera se puede quedar un mes o un año en el país que se va a convertir en tercer país seguro mientras se resuelve su situación migratoria; en este caso México lo rechazó, Andrés Manuel fue muy firme en eso, Ebrard ejecutó la política correctamente y tocó a Guatemala convertirse en ese tercer país seguro. A esto hay que agregar además que por primera vez en más de 100 años se ha puesto orden en la frontera mexicana y que en reciprocidad, aquí habría que reiterar que nuestros connacionales, los mexicanos que pretenden cruzar el río bravo o ir al otro lado de nuestra frontera tienen que hacerlo si es de acuerdo con la ley, con un pasaporte y por el camino adecuado, si es al margen de la ley tendrá que ser usando los vínculos y que por eso Trump está con su idea fija que ya es obsesiva de construir un muro, que es absurdo porque no podemos olvidar que tenemos una frontera norteña de 3200 km con los Estados Unidos de Norteamérica.

No quiero terminar sin darle una respuesta al diputado Muñoz Ledo porque él no admite la realidad. Vive en el pasado. Se le olvida que primero es México y los mexicanos. Que no estamos, él fue presidente del PRI y presidente del PRD en las épocas en que esto era al libre arbitrio, tenemos que manejarnos en la migración con las leyes vigentes en el país, y que además ha dado resultados positivos, porque finalmente las amenazas vertidas por Trump, no han tenido una realización en México gracias a la atingencia, sentido común, el carisma con el que se maneja Andrés Manuel frente a estos problemas dándonos resultados importantes.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com