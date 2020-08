Otro triunfo económico, político, democrático y humanista de Andrés Manuel en favor de todos los mexicanos

Romper el monopolio controlado por la industria farmacéutica en general. Imponían precios, condiciones para vender al mayoreo al Gobierno Federal; fijar los precios de las medicinas y los equipos médicos a su arbitrio y conveniencia en cuanto al ofrecimiento de comisiones a quienes eran sus cómplices en el Gobierno Federal; como ejemplo podemos citar respectivamente el de Peña, para atrás el de Calderón, el de Fox, de Zedillo, de Salinas, De La Madrid y los demás.

Imponer sobreprecios a los medicamentos era muy grave, y para ilustrar mis afirmaciones cito un ejemplo, que va a permitir medir los alcances y márgenes de la corrupción.

Tengo en mis manos una caja de medicina para mejorar el funcionamiento de la próstata. En sus orígenes costaba $738.05, ya con el nombre genérico de Secadryckel, fabricado por el laboratorio Medley, que en la caja vigente hoy consta que ese precio, el impreso es una referencia; sin embargo, hoy esa medicina tiene un costo de las mismas 20 cápsulas de 80 pesos, y no el que acabo de señalar. El margen para maniobrar, sobre todo en estas compras, y aquí me refiero específicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, que esa es la medicina que da a sus enfermos, es el precio oficial, esto nos permite saber ¿De qué tamaño puede ser el sobreprecio; la dádiva; la comisión a repartir; si además esto se hacía ya no a partir de negociaciones sino que hoy con la reforma que se ha hecho a la Ley de Adquisiciones por parte del Senado, se podrán adquirir medicinas y equipo en el extranjero; Andrés Manuel ha tomado la precaución de que todo esto sea a través de las Naciones Unidas y con la valiosa intervención de Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores; por eso es importante señalar que como las viejas plañideras del teatro griego, que se alquilaban para llorar en escena, la iniciativa privada, los laboratorios, los productores, quienes fabrican estas medicinas, lloran; dicen que están dispuestos a negociar, sin embargo es tarde; Andrés Manuel logró acabar con el monopolio de las medicinas; su fabricación, venta y distribución que era parte de su estructura de la corrupción, que fue su principal sustento.

Reiteradamente en los medios masivos impresos de comunicación, televisivos y en las redes sociales, han estado las referencias, las quejas, las calumnias, los ataques contra el propio Presidente, diciendo que en muchos casos, incluso ha dejado sin medicina a muchos enfermos, e invocaron el supuesto de las medicinas para niños con padecimiento de cáncer; pero es evidente que frente a romper el monopolio, acabar con este negocio tan importante, permitirá al gobierno de Andrés Manuel, y para nosotros es una acción que justifica, desde el punto de vista económico, para que las medicinas estén más al alcance de todos, y en el caso específico de quienes somos causahabientes o nuestras familias derechohabientes de la seguridad social del Estado, podamos obtener acceso a esas medicinas en forma gratuita, que como el ejemplo que di, la caja hoy impresa dice 738 pesos, usted piense distinguido lector, que si hoy el precio de la misma es de 80 pesos, los márgenes son de escándalo.

CONCLUSIÓN

Es importante señalar que así gobierna Andrés Manuel. Es por México. Por los que menos tenemos, y seguramente en esta medida, las medicinas y en su momento la vacuna contra el covid 19 estarán al alcance de todos los mexicanos; aquí reitero como la unidad entre los laboratorios Astra Séneca y la Universidad de Oxford, han hecho un anuncio ya de que en su momento esta vacuna tan avanzada para los mexicanos costará 65 pesos, o sea 2.5 de euros aproximadamente; por otro lado el laboratorio Moderna de Estados Unidos ha dicho no, lo voy a vender a 800 pesos, y aquí México que ya está participando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores en diferentes grupos, se verá beneficiado porque la vacuna estará al alcance de todos los mexicanos, y debemos congratularnos porque ésta es una nueva victoria de Andrés Manuel, que lo hace en favor de todos los mexicanos, quienes como lo he dicho antes, en su momento reiteraremos en el proceso electoral correspondiente al año 2021, nuestro voto para que siga teniendo la mayoría en el Congreso Federal, y en su momento lograr de las 15 gubernaturas en juego, varias que favorezcan al sistema político creado por Andrés Manuel.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com