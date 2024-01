Presupuesto 2024. Egresos (I)

Continuando con el tema del presupuesto 2024, la pasada semana comenté la integración de los ingresos aprobados por el congreso para el presente año. Hay que decir que este año concluye este gobierno e inicia otro a partir del mes de octubre, por lo que los ingresos captados incluirán los 10 meses que restan de esta administración y los primeros dos de la próxima.

Como ya señalé el estado tiene una muy elevada dependencia de los recursos que les destina el gobierno federal. Toca ahora comentar, en que se gastan dichos ingresos. Lo aprobado por el congreso incluye varios documentos no sólo de su distribución general, también lo que se llama distribución funcional, así como el desglose de los diferentes rubros de gasto, igualmente los tabuladores de sueldos y plazas de los poderes ejecutivo estatal y judicial, reforma a la ley de hacienda y al código fiscal; un paquete de información que detalla el ejercicio de los recursos y que puede presentarse de diversas maneras según los rubros que desearía uno analizar. No omito decir que casi el 46% de los recursos federales vienen etiquetados, es decir, destinados específicamente para programas, proyectos o instituciones y no pueden emplearse para rubros diferentes.

En principio, déjenme comentarles el destino general: educación, por conducto del IEBEM, es el rubro al que se va casi el 30% del presupuesto; los municipios reciben aproximadamente el 23%, como puede notarse en estos 2 rubros se ocupa poco más del 50%. El poder legislativo y el poder judicial consumen poco más del 4%. Visto desde otra perspectiva, el 45.7% se gasta en lo que se denomina Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no Financieros, dentro de los que se encuentran entidades tales como el IEBEM- arriba mencionado-, el DIF, la Comisión Estatal del Agua, el Hospital del Niño Morelense, el IEEA, el COBAEM, la UPEMOR, la UTEZ y muchos más. Considerando esta perspectiva sumando este rubro a municipios y poderes legislativo y judicial los egresos ascienden a casi el 73% del presupuesto. Si adicionamos lo gastado para organismos autónomos, entre los que se encuentran la UAEM, la Fiscalía, el IMPEPAC, la CEDH y otros, el gasto sube a poco más del 80%.

Como una perspectiva general lo dejó ahí para seguir comentando el tema ya que faltan muchos rubros y su agrupamiento en programas, buscando que con mayor claridad pueda conocer en qué se gasta el dinero del estado. Semana de fin de mes, un saludo cordial.