¡La UNAM no ha sido, no es, ni será neoliberal!

Las diversas expresiones vertidas en los medios masivos de comunicación y sobre todo por el Presidente de la República en sus conferencias mañaneras, nos llevan a poner claridad e instruir a quienes quieran aprender qué es el liberalismo; que significa el neoliberalismo, y por qué la UNAM no puede ser neoliberal; y por supuesto ni sus programas ni planes de estudio, ni sus instituciones, ni sus Maestros, ni los egresados de esta Institución.

Como es del conocimiento público el liberalismo se sintetiza como la libertad de precios en el mercado, así empezó en el siglo XVII en Europa; avanzó y en el siglo XX incrementó el sistema capitalista, resurgiendo el anterior, haciendo a un lado la participación del Estado en el libre mercado. Llevado ésto a México debemos considerar que personajes como Miguel de la Madrid, Presidente de 1982 a 1988; Salinas de Gortari, con su Tratado de Libre Comercio en 1992 que entró en vigor en 1994, y haber reducido las empresas del Estado, que todavía en las épocas de Echeverría y López Portillo eran 1115, se empezaron a reducir a 200; reforzó este neoliberalismo haberle dado autonomía al Banco de México en el año de 1994, para que controlara todas las cuestiones monetarias; también además de Salinas y Zedillo, en esa época se dio la apertura del Mercado Externo, y bueno, el desastre se complementó con el egresado de la Iberoamericana que ocupó la presidencia Fox; el otro de la Libre de Derecho Calderón, y para cerrar con broche de oro el sujeto que copió su tesis para ser abogado y que estudió en la Panamericana Enrique peña Nieto; y aquí la primera cuestión es: ¿Y la UNAM qué? Quienes como quien escribe ésto le debo mi formación a la Universidad de la Nación, debo decirles que ingresé a la educación preparatoria en el año 1953, y después formé parte de la generación que creó la preparatoria 5, en la calle de Miguel Schultz en San Cosme, y en 1955 nos llevaron a Coapa, de aquí llegué a la Facultad de Derecho en 1956, y hasta la fecha, allí estudié la licenciatura; después el doctorado; después tuve el privilegio de una beca que me otorgó el Rector Ignacio Chávez para aprender a enseñar Derecho Civil y Familiar, hice el doctorado y el 1 de febrero 1967 ingresé como Profesor Titular a la Facultad de Derecho para ser Profesor de Derecho Civil y Derecho Familiar; antigüedad que se suma desde ese tiempo, y que el próximo febrero, si seguimos conservando la vida y la inteligencia, cumpliremos 55 años de cátedra ininterrumpida, habiendo tenido más de 20,000 alumnos en ese lapso, de los cuales varios forman parte del actual gobierno; Ministros de la Corte, el Presidente del Instituto Nacional Electoral, la primera mujer Directora de la Facultad de Derecho; y les puedo señalar que nunca en esa formación, ni siquiera manejamos ni sabíamos en qué consistía toda estas doctrinas económicas que he mencionado. Creo que es justo que la distinguida colectividades que me hacen el honor de leer esta columna sepan que el actual Presidente de la República fue alumno, recibió el título en Ciencias Políticas, y es el primer egresado de esta Facultad de la UNAM en ser Presidente de la República, que para bien del país y debo decirles que además no conozco al Presidente López Obrador, pero participo de todas sus acciones de gobierno por todo lo que ha hecho; pero difiero en cuanto al calificativo de que la UNAM es liberal, capitalista, egoísta y todos los calificativos, porque tendríamos que empezar con que el señor Presidente y la mayoría de sus funcionarios, egresados de la Universidad Nacional y sus diferentes escuelas y facultades forman parte de su gobierno, verbigracia, que para empezar el propio Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Córdoba Vianello, Juan González, Luis María Aguilar Morales, Monreal, Sheinbaum, Gertz que estudió el doctorado en la Facultad, el actual Presidente de la Corte también, y todo esto sería más que suficiente para decir que el actual gobierno, por su edad y por los años que estuvieron en la Universidad Nacional recibieron una educación neoliberal y no es así; tan no es que ahí están. Construyendo con el Presidente López Obrador el presente y el futuro de México, que como dije antes lo apoyamos y lo seguiremos apoyando, pero justo sería que el señor Presidente de la República tuviera más información y rectificara su opinión, porque la Universal Nacional Autónoma de México no es liberal, ni egoísta ni individualista.





Profesor de Carrera, con 54 años y 9 meses de Cátedra ininterrumpida en Derecho Civil y Derecho Familiar, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.