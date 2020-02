Estamos a tiempo de acabar con la crisis en Morelos

En el arranque del período legislativo anterior, falló la tolerancia, fracasó la política y se canceló el diálogo. Parte de la crisis, tan grave y tan profunda que vive Morelos es por la falta de la buena política, de esa política de antaño que tenía como respeto las diferencias, que tenía como centro al diálogo con quienes eran contrarios, y que tenían como prioridad institucional el fortalecimiento de las instituciones y no su debilitamiento .

Ahora la política se hace violando la Constitución, los reglamentos y nombrando funcionarios espurios para que sean látigos y perseguidores de los funcionarios públicos, para que estén a merced del poder como paso en el ESAF.

Ya no se puede vivir con una crisis como la que vive Morelos, una crisis que donde volteemos es desesperanza. La seguridad pública; tenemos miedo, Secretario, tenemos miedo los ciudadanos, tenemos miedo los morelenses, se lo digo con el corazón en la mano; los empresarios, los comerciantes, desde la que vende quesadillas, el que tiene su tiendita, los que despachan en las tiendas de conveniencia, los que vamos en la calle, tenemos miedo, los pequeños y grandes empresarios, al secuestro, a la extorsión, al cobro de piso; a eso y más tenemos miedo.

Yo quisiera que mi discurso fuera otro, yo quisiera que mis palabras fueran de aplauso y alentadoras, pero nosotros somos la voz de los que no tienen voz, nosotros somos la voz de los morelenses, de nuestros queridos morelenses, de nuestras mujeres, de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de ellos somos la voz.

Yo quiero pensar y tenemos la esperanza que esto va a cambiar. Tenemos apenas año y medio que inicio esta administración estatal y también nosotros como Legislatura. Sé que si la política se convierte en premisa, la buena política, no solamente existirá dialogo entre los actores políticos, sino lo más importante, es que tendremos como prioridad a los morelenses.

Es importante que, en esta crisis, se detenga el ataque interno de los grupos del Poder Ejecutivo, que han ayudado a levantar otras crisis en otros poderes. Es importante que permitamos que nuestro Gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, no lo alejemos de la gente, que permitamos que vaya a las giras, para que vea como está el Estado de Morelos, que también le permitamos reunirse con los Legisladores, con los 20, no con un grupo, con los 20.

Les prometo que las voces críticas seremos respetuosas de la investidura, porque nosotras creemos en las instituciones, y para nosotros es el Gobernador del Estado, y cuando estemos de frente lo trataremos como siempre lo hemos hecho, con respeto, pero que nos sentemos los 20, que haya esta unión, permítanos por favor, este dialogo fraterno con nuestro Gobernador del Estado.

Permitan que él también dialogue con los diferentes actores políticos y sociales del Estado, como es necesario que lo haga en todos los ámbitos, en todos, desde el pequeño comerciante hasta los grandes empresarios. Este día es propicio para anunciar que estos quince meses tendremos agenda legislativa, porque no solamente vengo a decir la preocupación que tenemos como morelenses, y quisiera mencionarles parte de lo que nos preocupa.

Parte de esta crisis institucional es la falta de atención, y señor secretario quiero que se lo lleve por favor como una tarea y que se lo transmita al señor gobernador: La construcción de la rampa de frenado en la carretera Chalco-Cuautla, donde apenas en esta semana ocurrió otro accidente. Lo que es lamentable y condenable por la incapacidad del Secretario de Obras.

En el 2019, la federación presupuestó 43 millones para la construcción de este proyecto. En septiembre del año pasado, le advertí por escrito al secretario de Obras Públicas que podría perderse este recurso por la omisión de no comprar a tiempo los terrenos para llevar a cabo esta rampa. El 15 de enero de este año, por escrito me confirmó el director del Centro SCT Molerlos, que ya perdimos 18 millones de pesos, pues ahora en el presupuesto de la federación solo hay 25 millones presupuestados.

Me dijo también que sigue en espera que el Gobierno de Morelos le entregue los terrenos para iniciar la construcción de esta rampa. Desde luego que presentaré ante la Contraloría la denuncia por responsabilidad administrativa por esta negligencia y omisión.

Y en este caso, a partir de hoy, le contaremos al secretario de Obras Públicas por su negligencia, porque esa rampa, ha costado vidas, vidas no solo de los morelenses, sino de aquellos que la transitan. Así que empezamos contar, hoy que iniciamos y que ya se sabía de este problema.

Crisis en las instituciones, también pasa en la secretaría de Salud. Uno de los programas federales, como ustedes saben, de gran calado en la cuarta transformación será el Instituto de Salud para el Bienestar. (INSABI). El pueblo recordará siempre a Andrés Manuel López Obrador como el transformador de las instituciones para el bien de los mexicanos.

Si bien es cierto que la gratuidad al 100 por ciento en los medicamentos y servicios médicos será gradual, no tengo la menor duda de que pronto los mexicanos gozaran de los mejores servicios (de salud. Aquí en Morelos, no se quiere firmar el convenio con el INSABI; se ha visto evidente que el Ejecutivo quiere quedarse con el monopolio de la compra de las medicinas, muchos sabemos por qué.

Durante la próxima comparecencia del secretario de salud con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, tendré la posibilidad de cuestionarlo sobre este asunto, y hacerle saber que las Diputadas del Partido del Trabajo, nos aseguraremos que el INSABI funcione, y que para diciembre de este año funcione con gratuidad total en medicamentos y consultas médicas. Solicitamos de manera encarecida y humilde, y con respeto, que el Gobierno del Estado firme ya el convenio con el Gobierno federal. ¡Queremos gratuidad en los medicamentos!

Seguiremos luchando por los jubilados del Estado, a este grupo formado mayoritariamente por personas de la tercera edad, que, tanto en el IEBEM como en el COBAEM, les escatiman la prima de antigüedad, los obligan a manifestarse en las calles, ante la indolencia de los directores.

A los jubilados del Poder Ejecutivo y Judicial, no se les paga el aumento de sus vales de despensa, a pesar de existir un decreto que es un mandato de este Congreso. ¡Respeto a los ex trabajadores! Eso es fundamental para acabar la crisis de las instituciones. Respetemos a aquellos que han dado los años más mozos de su juventud en su trabajo. No les estamos regalando nada, es su derecho constitucional. A los trabajadores de reinserción social durante 14 meses este gobierno los lleva prometiendo mejores prestaciones, pero ni los motines, ni la reciente recomendación de los Derechos Humanos del Estado, les mueve para mejorar la relación laboral.

Señoras y señores, ¿qué puedo decir de nuestra Máxima Casa de Estudios? Para quien hemos pedido desde el Partido del Trabajo como Diputada, que se le respete el aumento del .5%, y es cierto que hoy al menos se avanzó con algo en el presupuesto, pero sé que le haría mucho bien y es importante darle completo su .5% por ciento a nuestra Máxima Casa de Estudios.

Es un compromiso que queda latente. Señoras y señores, a Morelos y a los morelenses les urge la paz, y como dijo el poeta, ya estamos hasta la madre de que no haya solución, que no haya avance, que no haya programa, que no haya proyectos.

Sabemos que a este gobierno estatal como lo dije la vez pasada, cambiar los programas y proyectos de seguridad pública. Estamos a tiempo, lo vuelvo a afirmar. Eliminemos juntos la violencia de género, hagamos los programas necesarios para que del CONAVIM lleguen proyectos para ayudar a las mujeres a eliminar la violencia, y no los perdamos como el año pasado.

Quiero comentar para finalizar, que el Partido del Trabajo está pendiente sobre los temas de los presidentes municipales, que además recomendamos por supuesto a este Congreso, con mucho respeto, que los dictámenes que se regresaron a la Comisión de Hacienda, que sesionemos y hacer nuevos dictámenes. Hagámoslo, lo permite la Ley, nos lo permite la ley, lo vuelvo a afirmar, y apoyemos porque no es a los presidentes municipales, no es el funcionario es a los morelenses, es a la gente que vive en los municipios, es la que vive con carencia de agua potable, sin drenaje, sin alumbrado público, sin obra pública, sin proyectos municipales, a ellas, a estas personas son a las que lastimamos.

Hagamos nuevos dictámenes desde este Congreso del Estado. Fortalezcamos a los municipios, eso es fundamental. ¡Que hay una crisis en Morelos, si! ¡Que falta hacer política, sí! Hagamos política. señor secretario Pablo Ojeda, sentémonos todas y todos, hagamos un Congreso de 20 Diputados. Escuchémonos todas y todos, que sea de frente al Gobernador del Estado, estamos a tiempo de acabar esta crisis en nuestro querido Estado de Morelos.