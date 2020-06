Ejercer la democracia sin responsabilidad es traicionar a México

Si bien Aristóteles en su tiempo habló del pueblo de la “Demos y la Kratos”, de la voluntad del pueblo para gobernar, también dijo y sobre eso basaremos esta nota, que debe haber libertad de expresión; que el gobierno emane del pueblo; que los pobres aspiren y lleguen a las posiciones políticas por el voto del pueblo; pero en el siglo XXI, en nuestro país, hoy hemos caído en el libertinaje y en que al amparo de la llamada democracia como forma de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad mexicana, sobre todo quienes no votaron por Andrés Manuel, o lo hicieron y ahora no siguen esa línea de la izquierda, la de la Cuarta Transformación, la de erradicar la corrupción para siempre, la de darse cuenta que las actividades del sistema de la administración tributaria son ahora hechas por una mujer íntegra y honesta, veinte años de trabajar con Andrés Manuel, es una prueba más que es suficiente su integridad y de su honradez; además que sin amenazar con armas y pistolas, con el convencimiento, con los argumentos y con la ley en la mano, empresas muy importantes del país han regresado en tiempo récord casi 30 mil millones de pesos, que seguramente nunca se verían en las arcas del Estado o en el mejor de los casos seguirían acumulándose año tras año.

Ejercer la democracia sin responsabilidad es una falacia. Gobiernos que se sostienen por dichos y ocurrencias, porque según expresiones de ellos, la democracia es lo que así se considera; verbigracia, podría darles el ejemplo de la democracia norteamericana, que es a todas luces, un sistema en el que 530 personas deciden al final quien debe ocupar la presidencia de los Estados Unidos; si bien es cierto que hay los dos partidos -demócratas y republicanos- y que hay candidatos, sea quien fuere el que tenga el mayor número de votos, gobernará, presidida a la unión americana al país más importante del mundo por los votos de 530 personas que representan a la importancia de cada uno los Estados, para en un momento dado ese Consejo Electoral decidir quién es el presidente; esa es la democracia en Estados Unidos; habría que preguntarse si la ejercen con responsabilidad o es un libertinaje en lo que ahí se desarrolla.

Volviendo a México tenemos que considerar si los diferentes sectores que no están de acuerdo con las formas de gobernar de Andrés Manuel, están actuando correctamente; si están ejerciendo las vías democráticas con responsabilidad; porque al margen de que el llamado “Boa” este frente amplio contra Andrés Manuel, haya sido originado donde fuere, la realidad es que si estaba encubierto ahora todos los mexicanos lo sabemos; si fue inventado le salió al paso el propio Presidente y ahí está; incluso en la hipótesis de no saber su origen, nosotros pensamos que valdría la pena considerar que si en el 2021 va a ser un año electoral, en el que el INE hará gastos importantes millonarios, sería importante incluir ahí la revocación del mandato; hipótesis que desde nuestra perspectiva está muy lejana, porque primero la deben de aprobar las Cámaras, y una vez que vaya también a las legislaturas locales se podrá la modificación en la Constitución; mientras esto no sea así es una utopía, es un sueño hablar de la revocación del mandato.

Al margen de eso, un argumento más para esto sería la austeridad electoral, un sólo gasto, una boleta y muchos resultados para bien de la democracia. Eso es ejercerla con libertad, con responsabilidad, por eso reiteramos lo que dijimos al principio de esta nota, no se puede ser demócrata sin tener una responsabilidad frente al propio Estado, frente a la familia, frente a los demás ciudadanos, para que podamos tener los gobiernos que merecemos, y en este caso los que sufragamos en favor de Andrés Manuel, que hemos visto realizadas muchas de nuestras ilusiones, que por falta de capital y de otras cuestiones no los habíamos alcanzado, hoy tenemos el privilegio de ser parte de la Cuarta Transformación, y además aspirar por la vía del conocimiento, por la preparación, a llegar a puestos importantes con estudios de grado, de posgrado, y todo lo que implique prepararse para ser mejores mexicanos.

CONCLUSIÓN

Reiteramos, la democracia es una forma importante de gobernar y México ha dado muestras de que así ha sido, incluso cuando hablamos del partido único, esa era la democracia mexicana que teníamos; después, a través de diputados de partido vinieron las reformas, llegamos a tener gobiernos ya de la extrema derecha, de haber regresado el PRI, de haber estado uno que no era tan priísta, y finalmente el último que lapidó en esta institución, y que hoy tenemos un nuevo gobierno, con otras características, y que está convocando a modificar por la vía pacífica las diferentes calamidades, las pandemias de la corrupción y de todo lo que hemos sufrido en los últimos años en este país.

Por eso ratificamos, si usted es demócrata ejerza su derecho con responsabilidad. La democracia sin responsabilidad es una falacia. Es un fraude, es un engaño.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com