Mi tiempo en la EES Jojutla ha concluido: Silvia Cartujano

Silvia Cartujano Escobar dejó el cargo de directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla debido a problemas de salud. Su lugar será ocupado por Jorge Jaime Diazleal Espinoza, quien se desempeñaba como secretario de docencia.

“Mi tiempo como directora ha concluido, agradezco toda la colaboración y empatía que he recibido durante el periodo que he estado al frente de nuestra amada escuela”, dijo la docente durante su mensaje a la comunidad universitaria.

“Aunque gracias a Dios logré superar el cáncer que afectó mi cuerpo hace 3 años, actualmente lucho contra la enfermedad neurológica que afecta mi motricidad. Los médicos aún no saben a qué me enfrento y esto me ha obligado a frecuentes estudios y consultas y a la necesidad de viajar para encontrar una cura, lo que me imposibilita desempeñar mi cargo”.

La también fundadora de esta escuela convocó a la comunidad estudiantil y docente a seguir trabajando a favor de la educación y consolidarse como la mejor opción en la zona sur en las áreas sociales y económicas, “porque somos orgullosamente venados UAEM”.

Actualmente la escuela cuenta con la acreditación del nivel 1 otorgado por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior (CIEES) en los tres planes de estudio que oferta, esos mismos planes de estudio están recién reestructurados y serán revisados para su valoración hasta el 2026.

La asociación nacional de facultades y escuelas de contaduría y administración (ANFECA) le otorgó el distintivo Responsabilidad Social Universitaria (RSU) vigente al 2026 por las actividades que realiza la escuela en beneficio de la sociedad en general, en comunidades aledañas, en el cuidado del medio ambiente y en las buenas prácticas en el manejo adecuado de sus residuos orgánicos además del uso eficiente de la energía solar a través de paneles solares para abastecer del fluido eléctrico en las instalaciones.

La semana pasada la Sociedad Civil del Sur de Morelos otorgó un reconocimiento a Silvia Cartujano Escobar por su valioso aporte, compromiso y trabajo en favor de la población. La convocatoria rebaso las expectativas y al homenaje arribaron más de 250 personas, que reconoce no solo su trabajo académico, su participación como mujer en diferentes ámbitos y de labor altruista en los hospitales.