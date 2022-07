Andrés Manuel reitera: primero México y los mexicanos y el tratado de libre comercio después

A diferencia de los mandatarios que lo precedieron, Andrés Manuel vuelve a enseñarnos de qué está hecho y su convicción por México y los mexicanos. Si recordamos los orígenes del Tratado de Libre Comercio en época de Salinas de Gortari, hace más de 25 años, las cuestiones fueron muy difíciles para el país y las competencias desiguales; no se siguió un principio elemental del método comparativo, porque si se hubiera hecho ésto seguramente no sabría firmado entonces el Tratado, pero la realidad es otra y hoy voy hablar sobre este tema.

El Presidente de la República sigue siendo el titular y el vocero oficial de todos los mexicanos. Por encima del Tratado de Libre Comercio están las normas constitucionales del país y sobre todo que es el dueño del territorio y del subsuelo de México. El conflicto sobre la materia de los energéticos es grave, porque se pretende por las concesiones, por los intereses de malos mexicanos, que la energía y todo lo demás sigan vendiéndose a precios que beneficien a particulares, y en el caso concreto de Estados Unidos o de Canadá que han venido a México al amparo de los diferentes tratados y sus modificaciones, porque precisamente en sus orígenes se pensó y hoy es una realidad que podíamos ser el mercado más grande del mundo; sin embargo no es posible; y esto es lo que dice el Presidente, y lo apoyamos íntegramente, en que podamos permitir que la independencia y nuestros recursos extranjeros vayan a dar a manos de gobiernos extranjeros. Además no es posible porque muchos malos mexicanos se han ido por esa línea y han logrado obtener beneficios impresionantes, incluso en el caso de Iberdrola que ahora un mal mexicano, un Juez de Distrito, ha dicho que no debe pagar los 9 mil millones, y para empezar se le dio una suspensión provisional, vamos a ver en qué se desenlaza ésto, pero por lo pronto hay que ratificar el apoyo a Andrés Manuel, porque primero que el T-MEC está el país México y los mexicanos.

Evidentemente los tiempos han cambiado, el siglo XXI es diferente y el año 2022 más, porque tenemos un Presidente que ha resistido cuanta presión se le ha hecho y sigue siendo el abanderado de las causas de los que somos los más pobres, de los que menos hemos tenido y que aspiramos a mejorar nuestra vida, nuestra vida familiar y sobre todo nuestra educación.

No podemos nosotros cerrar los ojos frente a una realidad, y tenemos que salir a las calles a apoyar a Andrés Manuel, porque al margen de lo que se pueda decir de la sucesión presidencial, que si es adelantaba, que si la Cuarta Transformación, que si los candidatos son la señora Sheinbaum, Ebrard, López Hernández y los que sean, al margen de eso primero está México por encima de cualquier otro interés y ha sido demostrado Andrés Manuel.

También, seguramente que con su conocimiento y bien asesorado el Presidente podrá tener éxito en la defensa de la soberanía de nuestro país y además en los recursos energéticos de los que somos dueños México y los mexicanos.

Hasta ahí es conveniente reiterar que la posición del Presidente de la República no es patriotera ni nacionalista, es auténtica, es real, es de preocupación por el presente y el futuro de los mexicanos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras familias; por eso debemos aceptar y apoyar en todo lo que sea posible esta nueva embestida contra el país, porque la experiencia nos ha enseñado en el pasado, que todas las cuestiones de revisiones de los Tratados de Libre Comercio de México y sobre todo con Estados Unidos y Canadá han traído problemas económicos para el país; pero este caso el Presidente, lo ha dejado ya muy claro y seguramente que habrá una defensa jurídica, constitucional, política, de sentido común, para que nuestros recursos sigan siendo para México y los mexicanos y que ningún Tratado de Libre Comercio o algo que se le parezca venga a invadir o a violentar nuestra soberanía ni nuestro territorio.

También debemos subrayar que México ya se ha convertido en un verdadero productor industrial con todas las cosas que hace de insumos que aprovechan muchos países, entre otros el mismo Estados Unidos; en este caso el Presidente ha subrayado que respetando al Presidente Joe Biden y a su gobierno y actuando con responsabilidad México saldrá adelante con la revisión de este Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá.

También hay que subrayar que uno de los principales proveedores de la industria bélica de la industria de autopartes de Estados Unidos es México es una realidad que compartamos el triunfo, y entre mejor nos vaya será mejor para todos los mexicanos, y lo mismo ocurrirá con los gobiernos de otros países.

No me ocupo de todo lo que han hecho los presidentes mexicanos anteriores porque sería perder el tiempo ya en lo que se hizo; pero lo que sí nos preocupa y debemos estar muy al pendiente, es de como un solo hombre defiende, apoya a México y a los mexicanos a través del Presidente López Obrador que sigue siendo el Presidente de vanguardia y con la utilidad tan importante que le ha dado a las mañaneras; en las manos tiene el control de la difusión y de todo lo demás que en el pasado era como un mercado.





Conclusiones

Primera: México está primero que cualquier Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá o cualquier país.

Segunda: Cuando en la cabecera, hasta arriba, en este caso López Obrador no hay corrupción, para abajo tampoco la pueda haber; y si hubiere algún caso se podrá resolver.

Tercera: Esperemos y estaremos al pendiente de comentar en ésta nuestra columna qué va a ocurrir una vez que se hayan hecho las revisiones jurídicas y adecuadas del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los países de Canadá y Estados Unidos.