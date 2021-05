Carta abierta a Andrés Manuel López Obrador

Desde la perspectiva de quien esto escribe la Cuarta Transformación llegó para quedarse. Como se señala al rubro me dirijo respetuosamente al señor Presidente para hacer una observación y crítica objetiva y constructiva a todos los planes de gobierno y los resultados que el mismo está teniendo.

La comunicación, la difusión, la retórica, la oratoria, la forma en que se trata de transmitir a los 126 millones de mexicanos, lo que acertadamente día a día realiza Andrés Manuel, está fallando. La atención se ha concentrado en las “mañaneras” y de ahí cada quien, incluida la propia difusión del Presidente escoge o proyecta lo que cree más importante; sin embargo, no permea, no llega a los niveles que debe, la información y sobre todo los objetivos y los resultados tan importantes del actual gobierno. Desde mi perspectiva está fallando la comunicación. Los medios que se utilizan son defectuosos, porque las noticias falsas; las redes sociales; los usuarios; la poca lectura que los mexicanos hacen de los diferentes medios impresos de comunicación; los intereses particulares de los dueños de éstos, verbigracia el Excélsior; el Universal; Reforma, sirven a intereses particulares y no difunden objetivamente los resultados de la Cuarta Transformación; por ello señor Presidente hay que reformar, hay que diagnosticar qué está ocurriendo en la actualidad con todos los logros tan importantes que ha obtenido su gobierno; porque es innegable, para empezar que la corrupción se detuvo; algunos periodistas, todo mundo sabe quiénes son; frente a fallas humanas elementales de personas que se han colado en su gobierno y han cometido actos indebidos son exhibidos permanentemente para decir que la Cuarta Transformación es corrupta; por ello pensamos, y hoy dedico este espacio para llamar la atención de usted señor Presidente, que hay que modificar todo el sistema de comunicación; las formas de llegar a las diferentes clases de mexicanos que integramos este país; como se ha dicho primero los pobres, pero también hay que informarles; los ricos, la clase media y sobre todo los que no lo apoyan tienen su propio sistema para hacerles llegar o para difundir lo que ellos quieran; pero es una lástima que tantos logros y tan importantes, los proyectos tan trascendentes como el Nuevo Aeropuerto; Dos Bocas y todo lo que se plantea día a día se esfume, porque de las conferencias “mañaneras” solamente la gente coge lo que quiere; pero la obligación del gobierno de la Cuarta Transformación es crear, inventar, utilizar todos los medios a su alcance, para que podamos la mayor parte de los mexicanos saber que en realidad lo que está haciendo el Presidente y la Cuarta Transformación no es para hoy, es para toda la vida de los mexicanos; por ello he pensado que desde esta humilde tribuna que es tan importante desde el punto de vista de su contenido, porque no tenemos ningún interés partidista sino al bien de todos los mexicanos y las mexicanas, es fundamental hacer un alto; hacer un replanteamiento de la difusión de todos los logros del actual gobierno, y sobre todo con las reformas de todas las índoles jurídicas, a la Comisión Federal de Electricidad; al propio Instituto Nacional Electoral; al Tribunal Electoral; a la Suprema Corte; de todo esto se filtra lo que la gente quiere ver negativamente, pero no lo positivo; por ello pienso que es tiempo ya de que a dos años de su gobierno se establezca una nueva manera de comunicarse con los mexicanos, con los que creemos en la Cuarta Transformación, los que tenemos la convicción del gobierno de izquierda, los que en el pasado no tuvimos absolutamente nada, y como quien esto escribe, que ahora en semanas tendré el título de Licenciado en Derecho, que me ha costado mucho trabajo, pero que finalmente tuve este alcance gracias a la educación superior gratuita y las instituciones que así lo hacen, para que podamos labrarnos un porvenir para nosotros, nuestras familias y todos los mexicanos; por ello señor Presidente insisto cambie su modo de comunicarse; y sus oficinas, sus medios, todo lo que hacen, porque no está llegando a los niveles que debe ser.

CONCLUSIONES

Primera. La trascendencia de los programas de gobierno y los objetivos que usted ha logrado no se difunden en forma adecuada.

Segunda. El bloqueo que hacen los medios particulares de las cuestiones de su gobierno tiene que ser combatido con las mismas armas; y las “mañaneras” no es suficiente para decir los logros del gobierno; es importante que esto se triplique, se multiplique a nivel nacional, y que no sea sólo usted en las conferencias en la mañana el que difunda esto, sino que uno cada uno de sus Secretarios de Estado, de los gobernadores de la Cuarta Transformación, los que no lo son pero creen en ella, también en su lugar los presidentes municipales, los diputados locales, deben difundir los éxitos y todos los trabajos importantes de la Cuarta Transformación.

Tercera. Es importante convocar, a por ejemplo la tribuna nuestra Democracia Mexicana que tenemos varios años de sostenerla así, y pocas veces hemos recibido alguna noticia o información de que usted se ha enterado de todo lo que hacemos; y por ello pienso que es tiempo, antes de que esto siga avanzando, de cambiar la comunicación y a través de vasos comunicantes, valga la redundancia, más efectivos podamos todos los mexicanos saber qué es lo que se ha logrado, qué es lo que está por llegar, y hasta donde piensa llegar usted que no es un político, sino un estadista.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com