Renueva la INE 2022

Al 21 de octubre de 2022, el Padrón Electoral nacional es de 95 millones 888 mil 297 registros, y la Lista Nominal de Electores es de 94 millones 325 mil 708 registros, hay una cobertura del 98.37%. Para el caso de Morelos, el Padrón Electoral tiene un millón 525 mil 500, y la Lista Nominal de Electores es de un millón 498 mil 815 registros, lo que refleja una cobertura del 98.25%

El último día de este año concluye la vigencia de las credenciales de elector denominadas “2022”, y con la misma fecha de corte del 21 de octubre, aun existen 2 millones 427 mil 658 credenciales en el país que no han sido renovadas por sus titulares, de las cuales 40 mil 479 corresponden a Morelos.

Contar con la credencial de elector o para votar actualizada o vigente, permite que las personas dispongan de un medio de identificación para diversos trámites administrativos, así como participar en procesos electivos o participativos, como el caso de las elecciones locales que se celebrarán el próximo año 2023 en los estados de Coahuila y Estado de México.

Los pasos para renovar las INE son sencillos: agendar una cita en la página electrónicahttps://app-inter.ife.org.mx/siac2011/citas_initCapturaCitas.siac, seleccionar el Módulo más cercano al domicilio o área de trabajo, elegir fecha y horario, y proporcionar información de los documentos que se presentarán en original, así como datos de contacto. Actualmente se encuentran espacios disponibles incluso en el mismo día. También se pueden agendar las citas vía telefónica a través de la línea gratis de INETEL (800 433 2000). En Morelos también se puede llamar al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana al número 777 313 2254.

En esta entidad federativa se tienen 3 módulos con doble turno de lunes a viernes: Cuautla de 7 am a 7 pm, Cuernavaca y Jiutepec de 8 am a 8 pm. Los municipios con módulos de un turno, de 8 am a 3 pm, están ubicados en los siguientes municipios: Jiutepec, Jojutla, Temixco y Yautepec. Además, se cuenta con 4 módulos móviles que recorren algunas localidades del estado. En la página de Facebook INE Morelos se proporcionan las sedes que recorren estos módulos, así como domicilios, fechas y horarios de atención.

Al acudir al Módulo es importante respetar el protocolo de atención sanitaria que aun prevalece, en caso de algún cambio se comunicará en los sitios oficiales del INE. En caso de dudas, el personal está obligado a proporcionar un servicio de calidad, con una orientación clara y apegada a la normatividad institucional, con un enfoque diferencial y especializado, reconociendo la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad. Incluso los módulos con sede fija disponen de una silla de ruedas para uso de las personas que lo necesiten.

De la misma manera, si alguna persona no puede acudir al Módulo a tramitar, renovar o actualizar su credencial por impedimento físico vinculado a un diagnóstico o dictamen médico, el INE puede acudir personalmente al domicilio o lugar que se indique, previa integración del expediente y cumplimiento de los requisitos especiales para estos casos. Cualquier persona de los módulos brinda orientación y asesoría para solicitar esta modalidad de servicio.

Para más información sobre el trámite de la INE y los documentos que se deben presentar, el INE pone a disposición la página https://www.ine.mx/credencial/ y los números telefónicos de INETEL y los centros estatales de consulta. En la democracia, contamos todas, contamos todos.





Brenda Castrejón Hernández

Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos