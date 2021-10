Andrés Manuel ratifica la separación del poder político del económico

La sola enunciación de esta frase tiene un contenido importante y grave, que si revisamos la historia reciente, la sociedad, la amalgama, la complicidad, la proliferación de los negocios de los políticos del país, de diferentes niveles, sean locales, regionales, estatales, federales, han llevado el mismo común denominador: Enriquecerse a la sombra del poder político, haciendo negocios, que en última instancia deberían dejarse a quienes prefieren la vocación por ganar dinero que la política por servir a los demás; en este punto Andrés Manuel ha dado muestras, ya durante casi tres años, que los negocios no van con su gobierno y menos con su convicción personal; si bien no dejamos de reconocer que hay personas incluidas de su propia familia, parientes en segundo, tercero, cuarto grados, que han hecho negocios, o lo siguen haciendo a pesar de estar en las hipótesis políticas; sin embargo debe ratificarse la tesis, la posición ideológica, la realidad, los hechos y los actos de gobierno de López Obrador, porque una de las causas por las que se ha echado encima a la oposición, y sobre todo a los ricos de la iniciativa privada, es porque los ha combatido para evitar los negocios; como muestra un botón; se ha señalado que tanto en el gobierno de Calderón como en el de Peña se devolvieron a grandes empresarios, televisoras y personajes de los negocios, miles de millones de pesos como parte de los negocios; es evidente que esta posibilidad que Andrés Manuel hace realidad, separar el poder político del poder económico ha traído graves problemas para él, que periodistas o sicarios de oficio permanentemente lo estén atacando como ocurre con varios medios nacionales impresos de comunicación, y que como él lo señala y nosotros estamos al pendiente siempre de las mañaneras, ni todos los medios juntos ni las redes sociales y quienes entienden de estos negocios, han podido con la idea genial definitivamente, de que desaparecieran las direcciones de comunicación social de todas las entidades federativas del gobierno, que tuviera sólo una de comunicación social, y que él, Andrés Manuel, como Presidente de la República ha abatido todos los números, las cifras, los concursos, las competencias de los anteriores presidentes, que habiendo derramado miles de millones de pesos, recordemos aquella frase célebre de López Portillo que decía “Le pago a la prensa para que me pegue”; y ningún dinero era suficiente para detenerlos; ejemplos hay muchos, pero lo trascendente es que para acabar de separar los negocios de los medios de comunicación del gobierno, era necesario que un Presidente sea cual fuere, en este caso Andrés Manuel, se preocuparan por el bienestar de las mexicanas y los mexicanos; que hicieran realidad la divisa gubernamental de “Primero los pobres” y que hoy nos hemos encontrado con una noticia muy importante, de que el número de personas que se van a beneficiar con las pensiones está incrementándose a más millones, y que para el año 2024 cada sujeto que tenga más de 65 años será acreedor y recibirá, porque además está así la reforma constitucional 8 mil pesos mensuales.

La línea es, y ratificamos nuestro apoyo a Andrés Manuel, que los negocios sigan siendo lo que son, que den las ganancias lícitas que deben otorgar, pero que no se utilice el poder político, como lo hacen por ejemplo los partidos políticos, que se han convertido en verdaderos negocios particulares, y que hoy por ejemplo estamos viendo que efectivamente tres partidos que andaban por ahí muy ufano haciendo gala de situaciones de política especial, hoy están fuera, después de haber recibido mil millones de pesos, que eso era un negocio evidentemente; pero no termina ahí, recientemente un grupo de senadores también querían, de diferentes partidos, crear una fracción parlamentaria para recibir recursos, situación que no se dio y afortunadamente ya fueron ubicados en su realidad.

CONCLUSIONES

Primera. Estamos de acuerdo y apoyamos la iniciativa de Andrés Manuel de que se separen tajantemente los negocios que se han hecho al amparo del poder político, y que el poder económico se signifique y haga sus negocios por sí solo y no con la complicidad o la complacencia del poder político, o cualesquiera de sus tres elementos fundamentales, el Judicial, el Legislativo o el Ejecutivo.

Segunda. Ratificar que el camino de la Cuarta Transformación es el adecuado para México, y que seguramente el año próximo, ratificaremos el mandato de Andrés Manuel, que además, y estamos de acuerdo con que hayan citado al Presidente del INE, a que explique por qué pide 24 mil millones de pesos para el año que entra, para la mayor parte del dinero destinarlo a la consulta para la revocación del mandato.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com