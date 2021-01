 Andrés Manuel gobierna sumando y multiplicando

Un ejemplo claro de este mandato de Andrés Manuel es que haciendo el diagnóstico adecuado acaba de autorizar a través de un

Decreto que está emitiendo la Secretaría de Salud, con Jorge Alcocer el Secretario, a que cualquier empresa mexicana o gobernadores de cualquier Estado y de cualquier signo político puedan comprar las vacunas.

Los requisitos que impone el gobierno son, en primer lugar que avisen a la Secretaría de Salud a través de un oficio; que anexen el contrato de compra o adquisición de esas vacunas; la cantidad; qué farmacéutica de las autorizadas, como Pfizer-Biotec-Astra Séneca-Oxford u otro de ese nivel; y además avisar dónde se van a aplicar, sobre todo porque esta acción de las empresas y los gobiernos locales, vendría a complementar y a sumarse al plan nacional de vacunación; así no habrá un cruce ni se van a estorbar mutuamente. Igualmente hay que entender que esto es una acción complementaria del gobierno para mejorar el apoyo a todos los mexicanos y las mexicanas. Es importante reiterar que estas vacunas que van a comprar deben de estar autorizadas por COFEPRIS, la oficina que se encarga de este trámite; igualmente que el plan de vacunación nacional, del que ya inclusive empezó a surtir sus efectos según el apoyo del ejército y los planes adonde han llegado las vacunas, la intención de Andrés Manuel es ayudar a todos; no politizar la entrega de las vacunas, porque no se trata de alcanzar fines electorales, sobre todo para los estados en donde va ver elecciones, sino que sin ver colores ni partidos se haga efectiva, como ya se está realizando, la vacunación a todos los niveles; empezando por las gentes mayores; las que tienen problemas de salud; y en forma importante, histórica, es que el Presidente ha ordenado que se inicie con los más pobres y sobre todo en los pueblos indígenas.

Las últimas noticias señalaban y con mala voluntad, que el Presidente no había autorizado, que estaba inclusive prohibido que los Estados compraran vacunas; hoy en la conferencia mañanera de este viernes 22 de enero del año en curso ya se estableció las condiciones que hemos reiterado; y que son muy importantes, porque paradójicamente y comparando, ésto tiene vinculación, por ejemplo con la educación superior del país; porque la Constitución ordena que la misma debe ser gratuita; pero no cierran las puertas a la iniciativa privada para que la misma coopere; para que ayude, para que logremos salir del peor de los subdesarrollos que es el intelectual; y podamos seguir creciendo como país.

Dentro de esta acción del gobierno de Andrés Manuel, debemos reiterar y subrayar que esta autorización llega en un momento muy oportuno e importante; y que los gobernadores, sobre todo los Estados que más se han quejado, de los que son detractores, los que integraron la llamada unión federalista, que no se le ve pies ni cabeza, porque la Constitución ni los ven ni los reconocen, ni nada semejante, excepto que la República es Federal, representativa, con sus tres poderes, y todo lo que ya sabemos. Pero además también hay que reiterar que ésta autorización es a cualquier empresa; no hay límites; y además para que los gobernadores con los fondos que tienen puedan comprarlas; y ojalá que no caigan en el supuesto que la vayan a vender, sino que se apliquen gratuitamente; por eso en la “Mañanera” señalada el Presidente dijo: es importante que nos digan si estas empresas van a traer para sus trabajadores y trabajadoras, dónde las van a aplicar, sobre todo para que no se tergiverse o no se confunda con el plan nacional de vacunación. También es importante subrayar que esta gran preocupación de Andrés Manuel, aún en vísperas de estos problemas electorales; y de que defina el Tribunal Federal Electoral, los límites y hasta dónde sí y hasta dónde no pueden llegar las menciones electorales en el las conferencias mañaneras; al margen de ésto el Presidente tiene esta gran preocupación, porque todos los mexicanos, sobre todo los mayores, reciban la vacuna y en su momento también los que no son de tanta edad; porque además hay que considerar que ya desafortunadamente en el país se acerca a los 2 millones los contagios; y los fallecidos se acercan a los 150 mil; esto evidentemente con la época invernal se ha incrementado por lo menos en diez por ciento; y esto obviamente está muy grave; pero además en la Ciudad de México desgraciadamente son pocas, quizás se habla de mil camas para que haya la ocupación total; y en este caso es importante subrayar esta gran preocupación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, un poco retrasada las noticias que reiteraron que se prohibía que los gobiernos o las empresas compraran las vacunas, ha venido a echarse por tierra, y el Decreto está ya en acción, para que a partir de la semana que entra, tanto gobernadores como empresas puedan adquirir las vacunas y las puedan aplicar a las personas que lo merezcan.

CONCLUSIÓN

Primera. Esta es una forma de gobernar de Andrés Manuel, siempre atendiendo a que sus acciones deben sumar y multiplicar todo lo que sea beneficio para los mexicanos y las mexicanas; y dejar de lado, no aceptar ni que se dividan ni que se reste apoyos a su gobierno.

Segunda. Es fundamental entender que las circunstancias han llevado a la situación de que debe autorizarse esa iniciativa privada y esos gobiernos locales a que compren las vacunas para los efectos ya señalados.

Tercera. Desde esta trinchera reiteramos nuestro apoyo al Presidente López Obrador; y nuestra filiación izquierdista en favor de la Cuarta Transformación; y que desde aquí hacemos votos por que la vacuna sea una realidad y dejen de morir tantos mexicanos.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com