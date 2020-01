¿Andrés Manuel gobierna solo?

La interrogante anterior deriva de un análisis personal, en que me he percatado que su gabinete, quienes trabajan con él, ni siquiera tienen conciencia de lo que nuestro Presidente transmite con sus palabras día con día, estamos siendo testigos de que quienes tienen a su cargo dependencias, sobre todo de gobierno, y que tienen la posibilidad de dejar huella, que los mexicanos los recordemos como quienes hicieron un cambio verdadero y favorable para bien de todos, no han hecho más que mentirle a nuestro Presidente con estadísticas falsas;

por ejemplo con el nuevo programa Insabi –antes seguro popular– se hizo un recorrido en hospitales públicos y se encontró que pacientes y familiares dijeron que desde el comienzo del año, los costos de los servicios y medicamentos aumentaron.

En ese sentido son los miembros de tu gabinete que solo improvisan, y claro está que es por falta de vocación en favor de los que menos tenemos; han dado resultados negativos y entre otros, como lo señalan las estadísticas, se ha reducido la aceptación de los mexicanos a la forma de gobernar de Andrés Manuel.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita personas comprometidas, que sepan la razón de su cargo, que no olviden que son mexicanos, que tengan la convicción y la humildad para servir, pero hacerlo en general y no sólo a los suyos.

Reiterando mi lealtad y vocación hacia el ahora Presidente Constitucional, porque desde mi perspectiva, siento que se están cometiendo demasiados errores. Nuestro Presidente ha lanzado determinados programas para beneficio de los que menos tenemos; entonces para lograr esas metas los representantes de las diferentes dependencias deben de formularse, con la información adecuada, un diagnóstico sobre qué puede pasar y un pronóstico, en el que se incluyan medidas y en consecuencia alcanzar los objetivos para seguir con esta labor tan noble de nuestro Presidente.

Reiteramos lo que hemos escrito, y lo sostenemos, no estamos de acuerdo en las conductas, los pensamientos y las acciones de quienes te acompañan a gobernar. Es muy importante que quienes integran el gobierno de nuestro Presidente, vean las conferencias mañaneras, hagan conciencia que todos los días nuestro Presidente tiene nuevos proyectos, nuevas ideas, y que quienes forman parte del gabinete deberían estar al pendiente de ello, para saber, para enterarse, para que desarrollen la idea y la lleven a cabo.

De aquí nuestro apoyo para que nuestro Presidente siga gobernando como lo ha hecho hasta ahorita. Igualmente es de congratularse porque el 2019 fue un año de trabajo pesado, que ha habido resultados muy importantes, y ojalá sigamos viendo esos cambios para bien de nuestro país.





Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com