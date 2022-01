Andrés Manuel: “Constitucional, el apoyo económico a 10 millones de ancianos en México”

Cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, había una diversidad de apoyos derivados de las doctrinas neoliberales que escogían de los sectores más pobres a cuál ayudar, sobre todo si a cambio había votos y corrupción,

Sobre ésto se fueron creando clientes permanentes que tuvieron efectos electorales.

En los tres años que han transcurrido del actual gobierno, el incremento de las pensiones constitucionales a las personas de la tercera edad, que sin eufemismos ni metáforas se considera biológicamente que son ancianos a partir de los 65 años de edad, nos encontramos con que ha habido incrementos en la cantidad y en la calidad de esas pensiones, sobre todo no son ni electoreras ni oportunistas, sino con fundamentos constitucionales los 9 millones de personas que fueron beneficiadas y que en este año llegarán a 10.3 millones de personas de la tercera edad, significa un ingreso fijo y seguro que se inició con mil ciento sesenta pesos al bimestre, y como dije en el año 2018, y a la fecha en 2022 esto ha sido incrementado en 232%; es decir al bimestre cada persona de los ancianos recibirán 3850 pesos; si bien es cierto que esto no es una panacea ni una cantidad suficiente para comer, vestirse, acudir al médico, tener una casa, esparcimiento, es evidente que quienes forman el grupo de la tercera edad saben que tienen un ingreso permanente, que no está sujeto a vaivenes, que es seguro, que de alguna manera les da una seguridad que no tenían, porque además de algún modo esas personas tengan o no familias están recibiendo dinero efectivo, que en un momento dado sirve como estímulo, que además desde nuestra perspectiva es un ingreso familiar, que en su momento puede servir para muchas soluciones a conflictos y a necesidades, que van desde hijos, tíos, nietos, sobrinos, en una palabra, hay en favor de estas personas un ingreso seguro.

Desde nuestra perspectiva sin distingos políticos, partidos y tampoco como limosnas o dádivas, es un derecho constitucional de quienes habiendo llegado a esa edad, y esto es muy importante para quienes me honran leyendo esta columna, el sólo hecho de tener 65 años de edad, al margen de su situación política, personal, social, familiar, económica, es un beneficio, que además sea cual fuere el futuro de la Cuarta Transformación, de MORENA y de los gobiernos que sigan, ya es una reforma constitucional que pasó por todos los filtros, incluidas las aprobaciones de las 16 legislaturas locales para que esto fuera ya un derecho humano fundamental de todos los mexicanos y las mexicanas por el sólo hecho de tener la edad que hemos citado.

Como otros logros Andrés Manuel López Obrador sigue preocupado porque todos los mexicanos y las mexicanas reciban lo mejor de su gobierno y sobre todo, ha dicho y es una realidad, primero los pobres; conocemos de casos de personas que no sólo de esa edad sino de más han declinado a ejercer ese derecho, razonando que hay quienes están en condiciones más difíciles y se han hecho a un lado; sin embargo ahí está la opción, y como un triunfo más, como ocurrió con el Plan Nacional de Vacunación; imagínense ustedes que se hubiera dejado a la ley de la oferta y la demanda, en qué situación estaríamos en México; ese que fue un logro de que la vacunación sea gratuita, ahora con la tercera dosis todavía habrá más seguridad para todos los mexicanos.

Conclusiones

Primera. La preocupación de Andrés Manuel por las personas de la tercera edad se ha hecho una realidad a través ya de este ingreso de 3,850 pesos al bimestre a partir de este año.

Segunda. 10.3 millones de personas de la tercera edad, necesiten o no esa cantidad, pueden disponer de ella con la sola satisfacción de los requisitos que la ley ordena a través de la tarjeta del Bienestar.

Tercera. Es un ingreso fijo y seguro que para determinadas personas, que la biología y las leyes califican como ancianos una vez que se llega a los sesenta o sesenta y cinco años de edad, es una cantidad con la que se cuenta, y de alguna manera es importante poner en las manos de cada una de estas personas el dinero en efectivo sin intermediarios y sin ninguna otra opción que podría burlar ese objetivo.

Cuarta. Rango constitucional de esta medida significa que será casi imposible, sea cual fuere el gobierno que entre en funciones el año 2024, que la pensión, el apoyo para los pobres, y para los que no lo son tanto, pero que han llegado a esa edad lo sigan recibiendo.

Licenciado en Derecho. Director de la Programación Digital de la Revista de Derecho Familiar “Pater Familias” de la UNAM. Politólogo Autodidacta. jhernandez366@hotmail.com