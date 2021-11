Reportan de baja a normal afluencia en cruces de Estados Unidos

Sin caos, sin filas, sin horas de espera es cómo se encuentran los cruces internacionales a los Estados Unidos en la frontera con Tamaulipas.

Este 8 de noviembre resultó ser diferente a lo que se había pronosticado; las filas peatonales son de una extensión considerada normal y fluida.

Como lo anunció el Gobierno de Estados Unidos, sus fronteras se abrieron para todas aquellas personas que deseen hacer viajes y compras, siempre y cuando tengan visa vigente y estén vacunados contra el Covid-19.

En Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, la afluencia es baja en cruces vehiculares como peatones. Por momentos no hay filas de autos para ingresar mientras que en el cruce peatonal la gente espera poco más de una hora para ingresar, lo que consideran es normal.

"Es lunes, no hay mucha gente, esto es normal para nosotros. Voy a ver a mi mamá que está hospitalizada, no he podido entrar desde hace más de un año y ahora puedo hacerlo", dijo la señora Norma Valdéz, quien por primera vez ingresó a Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia.

Autoridades municipales de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, instalaron operativos viales con el fin de regular el ingreso de vehículo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En Nuevo Laredo los elementos viales permanecen en sus puntos aunque la afluencia es baja.