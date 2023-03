Amenazan con expulsar a alumnas de preparatoria en Chiapas que denunciaron agresiones

Alumnas que protestaron al interior de la Preparatoria Uno de Tapachula, Chiapas, temen ser expulsadas y perder su carta de buena conducta por alzar la voz por denunciar en un tendedero a sus agresores.

Las alumnas exigen que no se tomen represalia por denunciar a los maestros, así como a alumnos que violentan, acosan y agreden a las mujeres, y remarcan que lo único que buscan es igualdad de género.

Te puede interesar: Matilde, Malena, Olimpia e Ingrid: leyes que ha dejado la lucha contra la violencia machista





Docentes se vieron amenazados por el Mural de la Vergüenza

Fue el pasado martes 7 de marzo cuando alumnos y alumnas de la Preparatoria 01 de Tapachula colocaron un “Mural de la Vergüenza” en el marco del Día Internacional de la Mujer, a la afueras de dicha institución, todo esto fue de manera anónima y con el objetivo de evidenciar la violencia que viven por parte de docentes en esta escuela.

Los alumnos señalaron que en un principio el mural fue colocado al interior de la escuela, pero el director lo mandó a quitar, por lo que optaron por instalarlo en las paredes de afuera, para dar a conocer a la ciudadania lo que pasa al interior de la institución.

Acusaron que en la Preparatoria Número Uno los directivos y los maestros se tapan entre ellos, pues hay denuncias en contra de los maestros desde muchos años y no ha pasado nada

Sociedad Se hace sentir la marea morada: mujeres desbordan las calles contra la violencia de género

Aseguraron que como alumnas no van a parar hasta que las autoridad encargada de hacer justicias castiguen a sus agresores, pues pasan generación y no hacen nada en contra de los maestros señalados, inclusive los maestros más respetados están involcurados. Las jóvenes no esperaban una agresión sexual o palabras misóginas de su parte, sin embargo, nadie les pone un alto a todos los hombres que violentan a las mujeres, advirtieron.

Indicaron que hasta los maestros más respetados y que no esperaban una agresión sexual o palabras misóginas lo hicieron, sin embargo, nadie les pone un alto a todos los hombres que violentan a las mujeres.

En #Tapachula en la #Preparatoria No 1, como parte de las acciones del #8M2023 las jóvenes acompañadas por sus compañeros realizaron un #Tendedero y #DenunciaPública. Hoy los maestros los encierran y los amenazan con la expulsión. Los docentes quieren saber quienes participaron pic.twitter.com/ZoCwjh2wCw — Gabriela Coutiño (@GabyCoutino) March 9, 2023

Como respuesta al mural, padres de familia comenzaron a concentrarse a las afueras de la institución y pedir respuestas a los directivos, ya que los alumnos dieron a conocer que no les estaban dando clases y tampoco los dejaban salir de la escuela, por esto, piden que los maestros les den la cara y les digan que están pasando, ya que algunos semestres suspendieron clases.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, las alumnas dijeron que los docentes comenzaron una "guerra interna" ya que empezaron a criticar a las alumnas diciéndoles locas e histéricas, y como respuesta, ellas seguirán protestando y evidenciando a los acosadores.

Nota publicada en Diario del Sur