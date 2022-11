Cd. Juárez, sin transporte por inseguridad

CIUDAD JUÁREZ. Transportistas de Ciudad Juárez, Chihuahua, paran el servicio público por las noches debido a la inseguridad que impera en esa región fronteriza, informó Jesús José Díaz Monárrez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

“Desde tiempo atrás se han hecho peticiones y gestiones ante la autoridad municipal para que de alguna manera garanticen la seguridad de los choferes y no ha sido así, no se ha contenido esta ola de violencia”, resaltó Díaz Monárrez.

El dirigente local de la CTM destacó que no arriesgarán a los transportistas a que sufran un percance o un robo por lo que ya no darán servicio después de las 20:00 horas. “Sobre todo en las colonias de la periferia que es donde más sucede esto; apedrean los camiones, no hay seguridad, no hay garantía de seguridad”.

Con respecto a la petición que hacen a las autoridades, comentó: “Lo hemos hecho a través del tiempo, solicitar seguridad del municipio a través de Seguridad Pública o de las cédulas mixtas o de quien sea, pero que de alguna manera garanticen que los choferes no van a tener ningún inconveniente”.

Entre las rutas que recientemente dejaron de prestar el servicio se encuentra Lomas de Permisionarios Unidos. “Están arriesgado su patrimonio y aparte su seguridad física porque ya han golpeado a algunos, de eso que los roben ya casi nos estamos acostumbrando, pero ya que empiecen a golpear eso no preferimos tomar una determinación consensuada, sin ser un acuerdo formal o legal, es entre el gremio que sufrimos la misma situación”.

En Ciudad Juárez no cesa la violencia, apenas han transcurrido cinco días de noviembre y ya suman veintitrés homicidios dolosos, de los cuales el pasado viernes fueron once.

Ayer se registraron diferentes hechos violentos que dejaron tres personas sin vida y daños a una propiedad por impactos de arma de fuego.

Los recientes asesinatos presuntamente los cometió el grupo delincuencial Los Mexicles, una pandilla que surgió en Estados Unidos, echó raíces en México y en los últimos meses aterroriza no sólo a Juárez, sino a todo el estado de Chihuahua Los Mexicles disputan el tráfico de personas a otros grupos del crimen organizado como La Línea y Los Aztecas, afines al Cártel de Juárez, los cuales, ante el aumento de la llegada de indocumentados a territorio nacional se han diversificado y además del tráfico de drogas han incursionado en la trata de personas