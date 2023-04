Alejandra Del Moral se presentará en la fecha acordada del primer debate

Los integrantes de la coalición “Va por el Estado de México” exigieron al Instituto Electoral local (IEEM) que se respete la fecha del 20 de abril, acordada previamente para el primer debate de su abanderada a la gubernatura estatal, Alejandra Del Moral Vela y Delfina Gómez Álvarez, quien encabeza la candidatura común de Morena, PVEM y PT.

En conferencia de prensa, realizada en las instalaciones del órgano electoral estatal, Eric Sevilla Montes de Oca, Agustín Barrera Soriano, Anuar Azar Figueroa y Mario Cervantes Palomino, representantes de las dirigencias del PRI, PRD, PAN y Nueva Alianza, respectivamente, aseguraron que Del Moral Vela se presentará en la fecha acordada inicialmente por el IEEM y no el 28 de abril, como propuso recientemente Morena.

Durante su intervención, Eric Sevilla indicó que el 11 de este mes la candidata Delfina Gómez envió a sus representantes ante el Instituto Electoral estatal para cancelar su participación en el primer debate acordado para el 20 de abril, incumpliendo con su palabra.

“Está claro que Delfina Gómez no sabe cumplir con su palabra, y a pesar de ser un compromiso firmado no le importó, por lo que, así como dice una cosa dice otra al día siguiente, demostrando que no tienen pudor de desistirse, argumentando cuestiones de agenda, pero para eso se firmó un documento”, externó.

Cabe mencionar que como parte de las actividades que corresponden al proceso electoral para la elección de gubernatura, el IEEM instaló el Comité Especial para la Organización de Debates, acordando que las candidatas a la gubernatura sostendrían dos ejercicios de este tipo: El primero de ellos el 20 de abril a las 20:00 horas y el segundo el 18 de mayo en el mismo horario, y que ambos tendrían una duración de 60 minutos a través del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense (Sistema Mexiquense de Medios Públicos).

Con lo anterior, aseveró el líder estatal del tricolor, quedó claro que a la candidata de Morena no le interesa debatir y hablar de frente a la ciudadanía sobre temas que son de interés común, como la inseguridad y el desarrollo económico.

“Alguien que no quiere enfrentar un debate menos querrá enfrentar la inseguridad, los problemas de desarrollo económico y social. La democracia es diálogo, en fin, Morena le tiene miedo al diálogo y quiere que no haya contraste de ideas, cuando un voto tiene que ser razonado”, apuntó.

Por ende, consideró que Morena tiene miedo de que la gente se de cuenta de que su candidata Alejandra Del Moral tiene las mejores propuestas, ideas, conceptos y una plataforma electoral perfectamente bien definida por cuatro fuerzas políticas.

También dejó en claro que la alianza defenderá el acuerdo previo de la autoridad electoral, porque se propuso una fecha en que un mayor número de mexiquenses podrá seguir el debate -20 de abril- y Delfina Gómez quiere que éste se efectúe el viernes previo al primero de mayo y en la misma fecha en que habrá un concierto masivo en la CDMX.

“Nuestra candidata estará presente aquí en la fecha convenida y llegue o no llegue la señora Delfina; ojalá se les quite el miedo y decidan llegar, esperamos que dejen que la gente pueda coadyuvar, comparar y decidir mediante un debate”, apuntó.

Subrayó que en caso de que no se presente la candidata de Morena aprovecharán para contestar, preguntar y aprovechar la hora que se ha destinado para este primer ejercicio.

En su intervención, Anuar Azar respaldó la reunión que tuvo previamente el Comité de Debates del IEEM, ya que tuvieron acceso al acuerdo que fue firmado, discutido, debatido e incluso la representación del partido Morena propuso las fechas aprobadas.





Líderes de los partidos que conforman la alianza "Va por el Estado de México" reaccionaron ante la solicitud de cambio de fecha del primer debate solicitado por la candidata Delfina Gómez. Cuartoscuro





“Si quieren debatir el día 28 que se adicione la fecha, porque mientras más debates más espacios para que la ciudadanía conozca las propuestas y la visión de gobierno de cada una de las candidatas a la gubernatura estatal”, externó.

Mientras que el delegado del CEN del PRD en la entidad, Agustín Barrera sostuvo que el perredismo condena la irresponsabilidad de Delfina Gómez, porque lo que está poniendo sobre la mesa son pretextos y evasivas, son actitudes que el pueblo mexiquense no merece.

"Dejar de debatir, imposibilita a las y los ciudadanos a conocer las propuestas de ambas candidatas, dejar de debatir promueve un sentimiento antidemocrático" señaló el líder perredista.

