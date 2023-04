En el corralón, unas 300 motos olvidadas

En el primer trimestre del año 2023 se remitieron al corralón 522 motocicletas, de las cuales 98 aún no habían sido reclamadas hasta el cierre de esta edición. El director de la Policía de Tránsito de Cuernavaca, Javier Antonio Tencle Santiago, detalló que el año pasado un mil 124 motos fueron a parar al corralón; hasta los primeros meses del 2023 todavía permanecían ahí un total de 237.

Las razones o motivos por los cuales estos automotores dejaron de circular son variadas, entre las cuales destacan que los conductores no tenían la documentación necesaria o no respetaron el reglamento de tránsito, lo que derivó en infracciones.

Lo anterior, en virtud de que desde la llegada de José Luis Urióstegui Salgado al Ayuntamiento capitalino se determinó continuar con la implementación permanente del programa Moto Segura, pues se identificó que este tipo de vehículos en la ciudad no estaban del todo vigilados ni en regla.

Explicó que en los tres primeros meses del año se superó hasta un 50 por ciento el número de motocicletas infractoras en comparación con el 2022

Agregó que la mayoría de los conductores no han reclamado los vehículos pues tienen permisos de circulación o licencias vencidas, aún les faltan las placas, no han presentado documentación comprobatoria que avale la procedencia de la moto y, en algunos casos, estos manejaban en estado de ebriedad.

Respecto a la documentación, señaló que aunque no hay porcentaje de cuántas motos están detenidas por permisos vencidos, dijo que con la propuesta del gobierno municipal para regular estos, se ha detectado que un gran número proviene del estado de Guerrero.

Hechos violentos

Aunque también había otros motivos: 39 motos fueron remitidas por la Policía Preventiva por algún hecho violento y continúan en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

“Estas se encuentran en el universo de las más de 200 que están en el corralón. No se sabe cuánto cuesta mantenerlas en el corralón municipal, para el usuario tiene un costo de 100 pesos por día”, explicó Tencle Santiago.

En un recorrido hecho por El Sol de Cuernavaca en el corralón municipal, se identificó que hay un aproximado de 230 motos, las cuales continúan por diversas situaciones, como falta de documentos o porque el vehículo pasó más tiempo de lo considerado en el corralón.

“El costo es accesible; sin embargo, pasado determinado tiempo, o sea entre 20 y 30 días, se les hacen descuentos para que tengan la facilidad de llevárselas; el municipio solo aplica 10 días para realizar el 50% de descuento en infracciones, mientras que en el onceavo día ya se cobra al 100 por ciento”, explicó la encargada del corralón municipal.

Costos del corralón

De acuerdo con los costos que se encuentran en el corralón, el arrastre en caso de que la motocicleta no cuente con seguro es de mil pesos. Mientras que si fue remitida por alguna infracción y si la multa se presentó en el programa Conduce Sin Alcohol, el arrastre tendrá un costo de dos mil 500 pesos, más 100 pesos por día que ésta se encuentre en el corralón.

La encargada del lugar precisó que cuando una persona solicita el retiro de su motocicleta debe pasar previamente con el perito, quien aclara la situación legal del vehículo y con ello determina el costo por los días en los que éste se quedó en el corralón.

“Hay situaciones en las que las personas no pueden acreditar la unidad, por eso es que muchas se quedan por falta de documentos, algunas son de crédito, no tienen factura y se dejan de pagar, las arrendadoras ya no les expiden las cartas facturas por la falta del pago y no la pueden recuperar por esa situación, por ello se les pide a las personas infraccionadas, y que estén en este caso, hacer los pagos puntuales, ya que la finalidad no es quedarnos con ellas, sino que se regularicen”, explicó.

En el caso de que las motocicletas permanezcan detenidas por permisos vencidos, no pueden ser liberadas si no se presenta un permiso vigente y la documentación requerida; es importante precisar que ningún documento suple a otro, por lo que los papeles deben estar en regla y actualizados.

En Cuautla pasa igual: desde 2017 hay 487 motos no reclamadas

Esta situación también se repite en el municipio de Cuautla, donde la mayoría de motocicletas han quedado en el abandono por falta de documentación.

El policía tercero de vialidad de Cuautla, Daniel Vallejo Torres, explicó que en el año 2022 se renovó el reglamento de tránsito, en el cual comenzó el proceso de concientización para el uso del casco de seguridad.

“A partir de que se dio el gasolinazo el auge de la venta de motocicletas prolifera, entonces ya tenemos en Cuautla muchas motocicletas; para nosotros es primordial dar la seguridad y la ley general de movilidad, disminuir accidentes que causen lesiones o fallecimientos; en este enero de 2023 se realizó un operativo de motocicleta para aumentar el uso del casco”, detalló.

Asimismo, durante 2022 y debido a las infracciones por conducir sin casco, fueron remitidas al corralón 66 motocicletas, mientras que para lo que va del 2023, han sido 255 motocicletas, de las cuales están pendientes sólo 44; sin embargo, el corralón cuenta con 487 motocicletas desde 2017, las cuales siguen sin ser liberadas.

“Los dueños las dejaron y no las han sacado. El alcalde hizo una promoción para sacarlas por 500 pesos, no les ha interesado ya que muchas carecen de documentación y las dejaron definitivamente… ¿qué pasará con ellas? El gobierno tendría que buscar la manera de que se vendan por lote a cada interesado, levantar un cabildo y dar parte con los datos para recogerlas, se tiene que presentar la factura y acreditar la propiedad”, explicó el funcionario.

A diferencia de Cuernavaca, el corralón de Cuautla es municipal y no paga renta; no obstante, la pensión cuesta 52 pesos, es decir, por cada día que pasa el vehículo en él, se cobra esta cantidad.

