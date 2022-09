Un tercio de Cuernavaca está a oscuras

Los servicios públicos en Cuernavaca son lo que más preocupa a la ciudadanía. Quejas como baches o falta de iluminación es lo que más se menciona entre los cuernavacenses, fue en este último rubro que el edil capitalino, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que se tiene un déficit en alumbrado público, ya que precisó se necesitan cambiar alrededor de 10 mil lámparas.

De acuerdo a lo que dicho por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), están en funcionamiento alrededor de 35 mil lámparas, sin embargo, el alcalde señaló que muchas de estas no funcionan: “Tenemos que sustituir por lo menos unas 10 mil luminarias y colocar otras que no existen pero deberían de colocarse, no nada más hay que tener mayor iluminación sino también la disminución de la energía eléctrica y abatir parte de lo que la iluminación genera en calentamiento global”.

Urióstegui Salgado indicó que el próximo año se buscará destinar recursos en la atención de los servicios públicos: “Pretendemos que invirtamos en luminarias para mejorar el servicio en el municipio y generemos condiciones de mayor seguridad en las colonias”.

Pese a que la administración se ha mostrado como austera y eficiente, el edil reconoció que se deben de recaudar más recursos sin necesidad de subir impuestos, esto con el propósito de atender los servicios que la ciudadanía está demandando, “la gente dice como yo no recibo ningún servicio en mi colonia o en mi casa, no pago”, sin embargo explicó que el tener mejores banquetas y buena iluminación contribuye al bienestar en general de la colonia.

En las zonas que se han presentado mayores incidencias delictivas se han cambiado alrededor de 700 luminarias, pero reconoció que no es suficiente, por lo que se tendrán que gestionar lámparas con mayor capacidad de iluminación y menor consumo de energía eléctrica, y con ello trabajar para evitar endeudar a la ciudad y comprometer su futuro; reiteró que incluso seis años no alcanzan para que la ciudad se pueda actualizar en servicios, pues se necesitan al menos 10 años.

