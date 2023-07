Trata de personas, uno de los delitos más lucrativos

El delito de trata de personas es uno de los más lucrativos para los grupos criminales, sin embargo parece invisible a la vista de las autoridades. Así lo expresó Gloria Beltrán Reyes, integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Morelos.

“La trata de personas para la delincuencia organizada representa el segundo negocio más lucrativo, primero obviamente la distribución de droga, seguido por la distribución de personas humanas que es la trata de personas, la comercialización del ser humano y por último el tráfico de armas”, externó la licenciada en seguridad ciudadana.

Beltrán Reyes informó que de este delito derivan once diferentes modalidades: la esclavitud, la condición de siervo (es decir obligar a trabajar a alguien pero conservando algunas libertades), la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual (incluida la pornografía infantil), la explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa; además de la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas de 18 años, el matrimonio forzoso, tráfico de órganos y la experimentación biomédica en personas.

La experta en seguridad ciudadana externó que aunque históricamente se visualiza a las y los niños, así como las mujeres como los más vulnerables, esto depende de las “necesidades del cliente”, pues al ser un comercio son ellos quienes deciden.

“Es importante que las podamos visualizar completamente porque si bien es cierto que las mujeres y los niños son un sector vulnerable también los adultos mayores entran este esquema y también hay hombres, como es un negocio, depende del comprador y del objetivo puede haber de cada sector de la población”, externó.

Señaló que de las formas más comunes de trata de personas están la prostitución y la mendicidad forzada.

En Morelos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta el momento no hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de algún caso de trata, pero esto no quiere decir que no exista.

Por lo cual hizo un llamado a la ciudadanía a extremar medidas de prevención, tales como no confiar en todos los anuncios que se publican en redes sociales, particularmente con trabajos en el extranjero, pues puede ser un gancho de los delincuentes.

Este 30 de julio de acuerdo se conmemora el “Día Internacional Contra la Trata de Personas” establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).