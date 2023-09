Supera CES las mil 400 capturas en flagrancia

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) informó que durante el último semestre del año se tuvieron mil 449 puestas a disposición por delitos cometidos en flagrancia, por lo que los señalamientos que realizó previamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado son falsas.

Asimismo, mediante el ejercicio de derecho de réplica respecto de la nota publicada el 4 de septiembre por este medio, precisó lo siguiente:

“Respecto al Presupuesto de Egresos 2023 que percibe la Comisión Estatal de Seguridad Pública, que es de $1,660,935,460.00, se aclara que $1,320,306,945.52 es destinado para Gasto Corriente, de los cuales para cubrir pago de nómina se requiere de un 56%, así como el pago de materiales y suministros corresponde un 8%, y se contemplan conceptos tales como: vales de despensa, combustible, papelería, material de limpieza, tóner, medicamentos varios; para servicios generales que representan un 36%, estos incluyen los servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc), alimentos para personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, alimentos para las personas privadas de la libertad, arrendamiento y mantenimiento vehicular, así como mantenimiento a las aeronaves, todo esto para el debido funcionamiento y operatividad de la dependencia.

Señalando que el restante, es decir la cantidad $340,628,519.48, es para el GASTO CAPITAL, mismo que se utiliza para la adquisición de equipamiento, uniformes de los elementos policíacos, equipo técnico y táctico, cursos de profesionalización de dichos elementos”.

Asimismo, refiere que por cuanto a las Aportaciones Federales respecto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2023) le fue asignada a esta Comisión 170.7 millones y no como erróneamente lo menciona el SOL DE CUERNAVACA (241.45 millones) haciendo mención que se redujo el porcentaje del año 2022 que fue del 74% al 70% de este año.

“Por cuanto a la aportación de 350.66 millones, correspondiente al Fortalecimiento Municipal y Demarcaciones (FORTAMUN 2023), se hace la aclaración que son los Municipios directamente los encargados de ejercer dicho presupuesto y no esta Comisión, ya que no tenemos injerencia en el destino y uso de los mismos.

“Respecto a la aportación del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP 2023) si se recibió la cantidad de 18.7 millones los cuales el 70% se destinó a los Municipios y el restante 30% en favor de la Comisión Estatal.

“Por lo anterior se hace la atenta aclaración que la CES solo recibió un incremento de 26.9 millones de Recursos Federales y no de 97 millones como se menciona en la nota.

“Como ya se dijo, mi Representada debe contar con los recursos suficientes para otorgar asistencia social, a los elementos policiales, becas para sus hijos y contratar más policías, ya que actualmente se cuenta en la Entidad de Morelos con la siguiente plantilla:

El documento asegura que con base en lo expuesto, se desprende que no le asiste la razón a la cantidad de elementos que supuestamente no aprobaron los exámenes de control y confianza al referir que fueron 118 elementos, dicha información es falsa ya que de acuerdo a información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tal y como lo señala la tabla referida en el párrafo que antecede, únicamente este año 2023 son 5 elementos que no aprobaron de los cuales 2 se encuentran en investigación y 3 en procedimiento, ya que para darlos de baja se sigue un procedimiento administrativo en atención a los Artículos 163 y 164 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, así como al Reglamento Interno de esta Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Asimismo, es importante recalcar que esta Comisión ha contado con diversas bajas de elementos de esta Dependencia en cumplimiento a su deber, habiéndoles cubierto su seguro de vida y demás prestaciones que les otorga la Ley.

“ Ahora bien, por cuanto a lo que mencionan de la Diputada Juanita Guerra Mena, Presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana señalo que apoyó con la realización de cinco exámenes de Hueyapan y 150 para elementos de Cuernavaca para evitar que fueran dados de baja, es importante resaltar que el Municipio de Cuernavaca no realizó Convenio de Mando Coordinado con esta Comisión por lo tanto no son actos inherentes a esta Comisión y si bien es cierto que el índice delictivo en algunas ocasiones se ha incrementado, una de las causas principales lo es el limitado estado de fuerza con el que cuenta la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como respecto a las convocatorias para ingresar y formar parte de la Policía Morelos, ha sido un interés mínimo por parte de los ciudadanos y ciudadanas en formar y ser parte de nuestras filas policiales y una de las causas más importantes lo es que el salario que es pagado a los Policías se encuentra por debajo de la media nacional, haciendo hincapié que se ha insistido al Congreso del Estado de Morelos, para efecto de que se reforme en dicho tema, incrementando el salario de los Policías por lo menos en un 30% adicional al que actualmente perciben, se hace referencia que a pesar del limitado estado de fuerza, éste se ha aprovechado al máximo para efecto de poder preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, así como ocuparse de la prevención de los delitos”.















