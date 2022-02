Seguridad en Morelos debe ser un esfuerzo compartido: Canaco

Prevenir que en Cuernavaca se cometan delitos como el ocurrido el martes pasado en la colonia Las Palmas, con una víctima mortal, es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno y no solo del municipio o del Estado, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rodrigo López Laguardia, quien dijo que existen muchos delitos que no históricamente no han podido disminuirse.

“Todavía no tenemos la claridad de que algunos delitos vayan a la baja como es el robo a comercio en el que ya llevamos mucho tiempo con el alza y con la mismas circunstancias; y el robo de vehículo que no es ajeno a la problemática que enfrenta el país, ni que sean específicos de la región. Yo creo que es un área de oportunidad muy grande que tiene los gobiernos para generar estrategias que puedan mitigar estos dos delitos”, aseveró.

Afirmó que si bien el Ayuntamiento de Cuernavaca decidió salirse del esquema de Mando Coordinado para desarrollar su propia estrategia de seguridad, esa autoridad debe de brindar buenos resultados a corto plazo, aunque aseguró que por ahora les darán el voto de confianza para que se cubran las necesidades en esta materia que tienen los empresarios y la sociedad en general de la capital de Morelos.

“Sabemos que el Ayuntamiento de Cuernavaca va empezando y nosotros como organismo empresarial les damos el beneficio de la duda, pero sabemos que no es responsabilidad de uno solo sino de muchos en su conjunto, incluso también la ciudadanía que debe participar. Pero se deben dar ya resultados en conjunto y tener una responsabilidad en conjunto”, destacó sobre el tema.

Incluso aseveró que también es tarea del Poder Legislativo y Judicial atender el tema para cambiar las condiciones en la que nos encontramos, a través de mesas de diálogo donde se generen políticas públicas que si reduzcan la incidencia de los delitos.

Sobre la presencia de la Marina en Morelos que ya ha comenzado a recorrer algunas calles de la Ciudad de Cuernavaca, incluyendo la zona Centro, dijo que es parte del mismo tema, es decir, un esfuerzo compartido por acabar con delitos que sigan arrebatando la vida de los ciudadanos como el caso de esta misma semana.

