Cuauhtémoc Blanco pide más apoyo de la Marina

Ante los últimos hechos violentos registrados en la entidad, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció que solicitó apoyo a la Federación para que pueda ser enviado a Morelos un mayor número de elementos de la Marina y colaborar en los trabajos de seguridad. Pese a ello, negó que esté pensando en relevar al titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros.

Recalcó que es consciente de que los elementos qué hay en la actualidad a nivel nacional no alcanzan para resguardar todos los municipios de todos los estados, pero reconoció que con la llegada de los marinos se ha notado el cambio y el trabajo que se realiza se ve reflejado en las detenciones; “estamos con todas las pilas para poder disminuir los índices delictivos en Morelos, las mesas de seguridad están funcionando; no porque otros gobernadores digan que Morelia está más tranquilo que en otros estado nos vamos a confiar, vamos a seguir trabajando para darle paz a la ciudadanía”, mencionó.

“Las plazas no son de los delincuentes, los municipios son de los ciudadanos y vamos a ir de frente; estamos pisando los callos que nunca se habían pisado, les duele, pronto vamos a tener detenciones muy importantes, sé los objetivos que tenemos”, subrayó.

Para quienes claman por seguridad, respondió el mandatario que esta semana realizó las gestiones necesarias y llegó a un acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional para que al menos sean 50 elementos más de la Marina arriben a la entidad; “en el gobierno federal nos han abierto las puertas y se continuará trabajando en conjunto”, dijo.

Cuestionado sobre el papel que tendría el comisionado José Antonio Ortiz Guarneros ante la colaboración de fuerzas federales, el mandatario, señaló que no habrá ningún relevo, “antes al contrario (sic.), el almirante tiene una gran relación con la Marina, imagínate por quién están aquí: el almirante ha hecho un gran trabajo que algunos de los contras no lo quieren reconocer, pero ustedes saben que se han detenido personajes que no se tocaba desde hace mucho tiempo, entonces el Almirante está firme hasta que yo me vaya. O si el desea renunciar”, sentenció.

