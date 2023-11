TSJ: Rinden protesta los recién nombrados en magistraturas

Las personas recién designadas por el Congreso del Estado en las magistraturas llevaron a cabo la toma de protesta al cargo que van a ejercer durante 14 años. Lo anterior durante la sesión extraordinaria encabezada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea.

El acto se realizó sin discrepancias en la sede del Poder Judicial en el Centro Histórico de Cuernavaca, donde uno a uno los nuevos integrantes del pleno recibieron la toga de magistrados y se integraron a sus funciones.

Previo a la toma de protesta, Gamboa Olea se dirigió a los presentes, Javier Mújica Díaz, Nancy Giovanna Montero Guevara, Rolfi González Rodríguez, María Luisa Sánchez Osorio, Juan Gabriel Vargas Téllez, Cecilia Verónica López González y Arturo Loza Flores, con unas palabras para honrar el cargo que les fue conferido, el cual, dijo, será llevado a cabo con imparcialidad.

“Ser juzgador es una gran responsabilidad que lleva a un análisis imparcial de los hechos, la aplicación de la justicia y que en sus manos a partir de hoy estará, no solo el patrimonio de las personas sino además estará en juego la estabilidad de la familia, el máximo órgano que rige a nuestra sociedad, que en sus manos estará aplicar la justicia al pueblo morelense”, indicó Gamboa Olea.

Agregó que, a partir de ahora, los antes señalados se deberán de quitar los colores para desempeñar su labor.

“Su función es que se cumplan las normas y derechos de todos los individuos involucrados. Ser juzgador implica mantener la objetividad y la imparcialidad, y a partir de hoy ustedes forman parte de la familia del Poder Judicial, lo cual nos hace libres, independientes y soberanos… Deben de ser íntegros, transparentes, manteniendo la confianza en la sociedad que ha depositado en ustedes”, dijo.

Agregó: “Que no los ciegue la avaricia, que no los ciegue los odios, que no les ciegue ningún otro poder que no sea el imperio de la ley”.

De igual forma, tomaron protesta los nuevos integrantes de la Segunda Sala del Tercer Circuito de Cuautla, José Anuar González Cianci Pérez y Miriam Uribe Peralta, mientras que quedó pendiente el procedimiento de Anahí Bahena López, quien no pudo estar presente en la sesión, pero se informó que hará lo conducente en la sesión del lunes 27 de noviembre.

Cabe señalar que estos últimos tres comenzarán funciones a partir del 1 de enero de 2024, con lo cual quedará integrado el pleno por 22 magistradas y magistrados.

Fue mediante un oficio firmado por los magistrados Rafael Brito Miranda, Marta Sánchez Osorio, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Manuel Díaz Carbajal y Doctor Francisco Hurtado Delgado, que se solicitó a Gamboa Olea se llamara a realizar la sesión extraordinaria urgente para la toma de protesta.

“Solicitamos a usted, dada la suma urgencia que implica, convoque en un término que no exceda de dos horas a partir de la legal notificación del presente, a la celebración de la Sesión de Pleno correspondiente, a efecto de que sea tomada la protesta de ley y se adscriban las Magistradas y Magistrados”, señala el escrito.

Tras concluir la sesión, las y los nuevos magistrados tomaron su recién designado lugar dentro del pleno del TSJ.