Puentes vehiculares de Cuernavaca son seguros: Protección Civil

A pesar de que se han registrado una serie de sismos en la República Mexicana y con ello ha surgido el temor de que algunas estructuras en Cuernavaca puedan venirse abajo, el encargado de Protección Civil municipal, Frankie Mondragón Salgado, señaló que hasta el momento ningún puente es un riesgo para la ciudadanía.

Los cuernavacenses han presentado inquietud sobre la seguridad de transitar por el puente Buenavista, y es que desde hace un tiempo, se habría mencionado sobre la posible fragilidad de su estructura, ante ello, la dependencia señaló que ya se hizo una verificación sobre este puente, la cual estuvo a cargo del Estado en coordinación con el Colegio de Ingenieros y la Asociación de Ingenieros Estructuristas, y el resultado del dictamen fueron situaciones menores de mantenimiento.

“Hay un dictamen ya y ese puente no corre riesgo. El dictamen lo hizo el finado Carlos Mujíca, él fue el encargado de realizar el reporte técnico, se determinó que no hay riesgo ni daño estructural”, explicó Mondragón Salgado.

Reiteró que a partir del sismo 2017 surgió una declaratoria de emergencia, por lo que todo edificio y todo puente deberá de tener un dictamen estructural, mencionó que en este momento no cuentan con éste aviso por lo que no se ha requerido hacer nuevamente dictámenes estructurales

El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, mencionó que lo que sucedía con este puente es que las puntas deben llevar una especie de goma de amortiguamiento, la cual, por el mismo uso y el transcurso del tiempo, ya no existe, pero aunque no exista el puente no corre ningún riesgo, aunque sí se tiene un desgaste al no tener la goma, la obra está garantizada para varios años.

En cuánto a este tema, Mondragón Salgado señaló que el peritaje que se llevó a cabo arrojó algunas situaciones menores de mantenimiento, “todo puede ser un riesgo y nosotros tenemos que estar al pendiente; hasta ahorita no tenemos ningún reporte”.

Agregó que respecto a los puentes peatonales, también requieren mantenimiento por lo que la coordinación de Protección Civil tendrá que turnar a las áreas pertinentes las acciones de mantenimiento a estas estructuras que utilizan los peatones para el cruce de calles y avenidas

Mencionó que pese a que en la coordinación no cuentan con un número total de puentes se tiene que trabajar en hacer las revisiones, por lo que a partir de ahí los responsables son los que tienen que tomar las medidas de rehabilitación y reparación.

“Hacemos una recomendación a las áreas competentes, a partir de ahí los responsables son las áreas a las que los turnamos, nosotros no tenemos especialistas ni recursos para llevar a cabo reparaciones”, concluyó.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local