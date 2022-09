Hasta cinco asaltos al día sufren tiendas de conveniencia en Cuernavaca

Las tiendas de conveniencia en Cuernavaca sufren al día hasta cinco asaltos, así lo informó la titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna, quien dijo esta cifra se hace más presente en la ciudad capital debido a que es el lugar donde más tiendas de la cadena Oxxo existen, de las cuales se contabilizan más de 100 en el área metropolitana.

Reconoció que en el centro de la ciudad es donde se presentan comúnmente estos robos debido a la facilidad con la cual pueden acceder a las tiendas, convirtiéndolas en un blanco fácil; sin embargo, la policía turística es quien auxilia en estos casos debido a los recorridos que permanentemente hacen sobre las plazas Lido y Degollado, así como en los diversos negocios, cadenas de tiendas de conveniencia y bancos.

Vázquez Luna mencionó que también en avenida Domingo Diez se han presentado estos asaltos, los cuales ocurren de tres a cuatro por semana, y es ahí donde se lograron detener a tres jóvenes que cometen esta clase de hurtos.

La secretaria señaló que los jóvenes detenidos provenían de la calle 5 de mayo, los cuales han sido puestos en libertad en reiteradas ocasiones; al ser cuestionada sobre el por qué los jóvenes son puestos en libertad, dijo que “por las cantidades que se decomisan o la mercancía con las que son sorprendidos y el valor (monetario) de acuerdo con la ley, no permite que estén dentro de la prisión”.

Detalló que la ley en materia de delitos patrimoniales “cuantifica por el valor de la cosa y si el valor de la cosa no excede 50 veces el salario mínimo, y además cuando los detiene la policía éstos no portan un arma de fuego o instrumento punzocortante, no se pueden quedar en prisión”.

En estos casos, quiénes son detenidos por el robo a tiendas de conveniencia son llevados a una audiencia de control con el juez, quién les permite que salgan en libertad el mismo día con una medida cautelar.

Cuernavaca, en cuestión de robo a negocios, se encuentra en amarillo en el semáforo delictivo, lo que sitúa a Morelos a nivel nacional como uno de los estados con mayor incidencias de esta naturaleza.

