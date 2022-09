Segundo sismo de Michoacán provocó daños leves en Catedral

La Catedral de Cuernavaca tuvo un ligero daño físico, no estructural, después del sismo; sin embargo, no representa un problema que pueda poner en riesgo a los feligreses.

Después del sismo registrado el pasado 19 de septiembre del 2022 con magnitud de 7.7 en el oeste de la República Mexicana, inmuebles de valor histórico como la Catedral tuvieron ligeras afectaciones, las cuales no dañaron su estructura ya que fueron solo físicas, así lo informó el vicario general y vocero de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera.

El vicario señaló que al inmueble acudieron elementos de Protección Civil, así como especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quiénes hicieron un diagnóstico del inmueble y señalaron que la línea de tres metros que apareció en el coro de la iglesia no afecta la estructura, por lo que con un aplanado especial quedaría reparado, esto no representa un riesgo para los feligreses que acudan a la Catedral.

Otro de los inmuebles religiosos e históricos que tuvo ligeras afectaciones es la parroquia de San José en Cuautla, donde se presentó una grieta en la cúpula, la cual tampoco requiere mayor cuidado ya que es superficial.

Toral Nájera señaló que en lo que respecta a las demás capillas, cada uno de los sacerdotes y párrocos tendrá que notificar a la Diócesis de Cuernavaca, en primera instancia, si se llegan a identificar más afectaciones.

Reconoció que hay más edificaciones religiosas que no se encuentran a cargo de la iglesia sino de otras instancias como el INAH o incluso empresas: “Recordemos que hay unos inmuebles que no están en este momento bajo el cuidado del párroco, por ejemplo de los exconventos, ya que algunas de las empresas han estado ahí trabajando. Están bajo la tutela de las empresas donde el párroco no tiene injerencia”.

Asimismo, explicó que la Diócesis está en espera del reporte de los párrocos debido a que tienen temor de que bajo la situación de los sismos ocurridos en los últimos días, los inmuebles que están en rehabilitación desde el terremoto del 2017 puedan presentar algún daño, así como los que ya fueron entregados.

Debido a que no son construcciones contemporáneas, necesitan pasar por un proceso de restauración, el cuál señaló que el INAH ha hecho el mejor trabajo posible, sin embargo, siempre deben de estar pendientes si se presentan fisuras en próximos sismos, considerando que los inmuebles se encuentran en una zona sísmica.

