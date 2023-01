Prende alertas asesinato de comisariado ejidal de Santa María

El comisariado de bienes comunales de Santa María Ahuacatitlán Lucio Ruiz, que fue asesinado en las oficinas de la comisaría y consejo de vigilancia la mañana de este 10 de enero, encendió las alertas sobre el tema de violencia en la zona, sin embargo, a decir del presidente municipal de Cuernavaca José Luis Uriuostegui Salgado, este hecho pudiera no estar relacionado con la delincuencia organizada y tratarse de asuntos personales.

El alcalde dijo que el asesinato fue a través de una ventana de la oficina, por lo que esto podría ser de carácter personal, además reiteró que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quién continuará con las investigaciones pertinentes.

Al ser cuestionado si este hecho está relacionado con el incremento de muertes en esa zona, el munícipe dijo que hay una violencia generalizada, mencionó que hay un tipo de delincuencia que ataca a objetivos en específicos.

"Hay otro tipo de delincuencia que ataca a objetivos en específico, en estos el móvil es distinto, no es el posicionamiento de estos grupos (de crimen organizado), sino que puede tratarse de venganzas de personas específicas hacía quiénes están victimizando" explicó.

Asimismo, señaló que las autoridades municipales no habían recibido alguna denuncia previa por parte del comisario con respecto a alguna clase de amenaza: “he tenido comunicación con los comisariados ejidales y comunales, ayudantes municipales y no tuve ninguna comunicación en el sentido de que hubiesen recibido amenazas o temieran alguna agresión”, aclaró.

La titular de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC) Alicia Vázquez Luna, también habló respecto al tema y señaló que será la FGE quién proceda con los elementos que puedan formar parte de las pruebas de la investigación.

“No podemos todavía afirmar, ni negar algo; lo único que puedo decir es que se trata de una persona de más de 70 años quién se desempeñaba en las oficinas del comisariado; estamos en espera de confirmar los datos, es decir, si criminalísticamente fue de afuera hacía adentro o si ingresaron, se está procesando la información”, mencionó respecto al caso.



