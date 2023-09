Por cobro de piso, proveedores abandonan Amacuzac

Debido a que grandes empresas proveedoras de mercancía son víctimas de extorsión mediante la modalidad de cobro de piso, ya no quieren regresar a surtir al municipio de Amacuzac, informó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos, Rafael Rueda Moncalian.

"Ya muchos de los proveedores no quieren ni siquiera ir a surtir a los comercios cerca de Amacuzac, porque ya les están pidiendo piso", dijo Rueda Moncalian.

Señaló que ante esta situación es necesario un mayor trabajo de inteligencia, sobre todo por parte de las autoridades federales para detectar estos focos rojos, pues esto repercute en la economía de las y los comerciantes.

"Esto se me hace muy preocupante... hay que pedirles a las autoridades, sobre todo federales, que tengan un poco más de inteligencia en estos temas... imagínate trabajar así, sobre todo aquellos que necesitan surtir mercancía y que ahora ya no puedan llegar porque los están extorsionando", mencionó Rueda Moncalian.

Sin dar mayores detalles, señaló que algunos comercios dejaron de recibir diversa mercancía como cerveza, frituras y refrescos.

Rueda Moncalian señaló que las acciones de prevención en estos casos son fundamentales, sin embargo, dijo que hasta el momento la estrategia de seguridad no funcionó al 100 por ciento.

"Es algo que no podemos tolerar, no es posible que esto siga dándose... esto está reflejándose en que la estrategia no está funcionando como debería ser", apuntó.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Morelos se denunciaron ante la Fiscalía General del Estado 115 casos de extorsión en sus diferentes modalidades hasta el mes de julio de 2023.