La seguridad es responsabilidad de los Ejecutivos: Juanita Guerra

Aún no son tiempos para candidatearse, advierte la diputada federal Juanita Guerra, y llama a todos los aspirantes a no distraerse de su trabajo para no quedar a deber a los morelenses. En entrevista exclusiva para El Sol de Cuautla, la legisladora asegura que cada funcionario público debe cumplir con su responsabilidad y hacerse responsable de sus actos y omisiones, frente a los que reconoce, algunos funcionarios le han quedado a deber mucho a los morelenses.

Cada quien tendría que hacerse responsable de lo que le toca, advierte la diputada, y pone de ejemplo la crisis de seguridad por la que atraviesa Morelos: “Quien está obligado a ejecutar los recursos y su aplicación es el Ejecutivo en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, y en su competencia de delitos del fuero federal y del fuero común, la ciudadanía exige seguridad, pero hay que pedirle a quien realmente le corresponde, y los gobernadores, gobernadoras y municipios deben asumir su responsabilidad”.

Y abunda: “En seguridad hay un presupuesto federal que se aprueba cada año desde la Cámara de Diputados para que el recurso se ejerza en ese fin, lo ejercen los gobiernos de los estados y los municipales que no están en el convenio de Mando Coordinado, también hay un presupuesto estatal que aprueba el Congreso de Morelos”.

Reconoce a la Secretaría de la Defensa el apoyo con los operativos contra la tala gracias a la ley recientemente aprobada, que han golpeado a la tala en Huitzilac; pero también advierte que si bien “los delitos del fuero federal han disminuido, no así los del fuero común. Falla la prevención del delito en estados y municipios, la acción de las fiscalías generales de los estados. Requerimos de mayor coordinación de estados y municipios, focalizar los operativos de acuerdo con el comportamiento criminal que se observa en las colonias, comunidades y ejidos”.

Una de las críticas que se ha hecho a los morelenses que van a trabajar ya sea al gobierno federal como al Congreso de la Unión es que se olvidan del estado, ¿qué ha hecho Juanita Guerra por los morelenses?, le preguntamos.

“Legislar no sólo para Morelos sino para todo el país, como iniciante, es decir, quienes hacemos la ley. He trabajado para lo que fui electa y a lo que me comprometí que es legislar y aprobar el presupuesto y representar con dignidad a todos los morelenses”, y abunda explicando algunas de las leyes de las que ha sido iniciadora desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, entre otras, sobre la tala ilegal, para fortalecer la seguridad en aduanas, en espacio aéreo, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, “hemos sembrado la semilla que tiene que germinar mediante el trabajo de todos” pero hay que hacerlo, señala Juanita Guerra.

La gente de Morelos tiene enormes reclamos sobre la conducción del estado, atravesamos por una crisis política, ¿cómo ve Juanita Guerra al estado?

"Hay que distinguir la política como el diseño y ejecución de políticas públicas, y el derecho y anhelo que puede tener cada quien por aspirar a un cargo público de manera legítima. En el caso de las políticas públicas yo llamaría a hacer un mayor esfuerzo en el trazo, los 36 municipios tienen características distintas, requieren cosas diferentes, en lo general puede haber necesidades comunes, pero en lo particular falta la atención adecuada. Considero de forma muy respetuosa que desde los ayuntamientos (y no sólo los alcaldes, sino todo el cuerpo edilicio), debe trabajarse más en el diseño de los presupuestos para brindar los servicios que su población reclama, uno de ellos es el de seguridad".

"La mejor manera de atenderlo es que los recursos federales, estatales y municipales que son administrados por los ayuntamientos deben ser mejor administrados, debe haber cuentas públicas claras y eficientes desde cada localidad. Desde mi óptica ha faltado respeto al marco legal a los Congresos, al propio cabildo, y por eso es la falla en el ejercicio presupuestal, y las consecuencias ahí están, en los grados de inseguridad. El día en que trabajemos todos en conjunto, y que no solo es un tema federal, las cifras están ahí, los datos son reales, la mayor violencia está en el ámbito local, por eso no se puede eximir de responsabilidad a las autoridades locales. Para ello les otorgó la confianza la ciudadanía, a ella deben responderle primero. Ya después, se pueden buscar otro cargo, pero primero que cumplan lo que ofrecieron".

"En el ámbito local, invito a todos los congresos estatales a que supervisen cuáles son las acciones municipales en beneficio de la seguridad de los ciudadanos”.

Y hablando de buscar otro cargo y frente a los alrededor de trece que han levantado la mano para ser candidatos de Morena y su coalición por la gubernatura, le preguntamos ¿cuál es el futuro de Juanita Guerra?

"Estoy en el presente, vivo en el presente y en este momento estoy como legisladora, como me comprometí con los ciudadanos. En un futuro, cuando llegue el momento oportuno… Yo respeto a las y los compañeros que tienen aspiración, pero creo que primero deben terminar con un cargo para el que fueron electos o designados. Hay prioridades, si los ciudadanos ven en mí a alguien que pueda ocupar otro cargo de elección, lo haré con mucho gusto, pero conforme a la ley, creo que los tiempos de Dios son perfectos y hoy mi tiempo es legislar. En lo subsecuente y cuando así lo marque la ley electoral, estaremos anunciando si puedo servir en otra esfera"

¿Pero sí te ves dentro del servicio público?

"No me niego, para mí esto es una profesionalización, una carrera, y por eso lo asumo con mucho gusto y respeto, hoy estoy cursando una maestría en seguridad nacional, interior y pública, eso es día con día; tengo una maestría en administración, una licenciatura en derecho… No me niego, pero no son los tiempos, hoy es momento de construir un marco legal para que no solo en Morelos, sino en todos los estados podamos tener la seguridad que anhelan los ciudadanos".

Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Pero para la gubernatura ya se hizo tarde...

"No, todavía hay tiempo. Hay gente que lleva tiempo en campaña, pero los tiempos están muy marcados, quiero que pase el tema del presupuesto, que es muy importante para el próximo año. El tema de seguridad es muy sensible y tenemos que dedicarnos, para mí lo más importante es el tema de seguridad… Ya vendrán los tiempos porque primero hay que tener un plan de acción, una plataforma política y una plataforma personal, donde los ciudadanos valoren quién tiene la oportunidad de otro cargo en el servicio público".

Juanita Guerra es una orgullosa cuautlense, habla de la grandeza de la ciudad, de su tradición histórica y cultural, pero también advierte: “Es inaudito que de un año y medio para acá, haya incrementado tanto la extorsión en Cuautla, pero no es solamente hacer crítica y venir a cuestionar el actuar o no de un gobierno municipal, sino más bien darle herramientas jurídicas para invitar a los ciudadanos a denunciar de forma segura. Por eso invito a la gente de Cuautla y la región oriente a denunciar, no están solos, tienen una amiga en la Cámara de Diputados que sigue trabajando para que ese delito de extorsión esté sancionado por una ley general y se sancione más a quienes quieren infundir miedo en los ciudadanos”.

En Morelos, y particularmente en Cuautla, hay muchos liderazgos políticos que están peleados entre sí, ¿caben tantos?

"Primero decirle, yo no me peleo con nadie. Solamente exijo respeto a los ciudadanos y a mi persona. Y si doy respeto, pido a todos que sean respetuosos. Cuando veo que una autoridad no merece mi respeto, únicamente hago los señalamientos y los exhortos oportunos y los invito a que recapaciten, porque se deben a los ciudadanos. Toda la otra circunstancia de que si existen o no aspiraciones, pues primero que demuestren con su trabajo, con lo que les toca. Ya en su momento los ciudadanos calificarán. Cuautla es una ciudad de valientes, en que no muchos políticos han sido reelectos, yo puedo decir con mucho orgullo que fue reelecta en la diputación federal, lo que habla de un trabajo constante desde la Cámara. Algunas personas han tratado por otros medios de denostar, de engañar, siempre levantaré la voz contra eso, y para que atiendan un tema tan delicado como la seguridad pública. Que se pongan a trabajar las autoridades del ejecutivo a nivel local",

¿Tu resistencia a destaparte para un nuevo cargo es porque tienes miedo a las campañas negativas?

"Miedo no le tengo a ninguno de ellos, a mí no me amedrentan, exijo el respeto como todo ciudadano y para todos los ciudadanos".

De quienes han levantado la mano hasta ahora, ¿hay alguno que te guste para ser gobernador?

"Aún no es tiempo, el día que tengamos plataformas políticas para sacar adelante al estado, cuando ya tengan un programa de acción específico para el estado, ya veré cuál sería mi posición. Hoy muchos de quienes aspiran tienen una encomienda, primero que la concluyan y luego ya presentan una plataforma de trabajo y ya en su momento se verá. Yo no puedo decir en este instante, vengo a cambiar, y pretender que por eso todo mejore".

Respecto de la toma de Morena por el grupo del gobernador y Ulises Bravo, y la idea en muchos morenistas de que nadie de esa facción tendría que acceder a candidaturas, especialmente a la del gobernador ¿tú lo ves así?

"Lo que pasa es que antes del inicio del actual gobierno hubo una elección de coalición, en ese momento hubo un partido que ellos representaban (PES), y la elección pasada, en el 202,1 hubo una elección que no les favoreció en los números. Entonces ¿quién al final decidirá? Los propios ciudadanos. Hoy Morena es un referente nacional, estatal y municipal, si algunos compañeros están inconformes, no es mi caso, yo nunca he hecho señalamientos más allá de los pertinentes. Todos tienen oportunidad siempre que respeten la plataforma política y nuestra base fundamental “no mentir, no robar y no traicionar. Si nos adherimos a ella todo se dará por añadidura".

Dicen que en política nadie sabe para quién trabaja, ¿Juanita Guerra sí?

"Sí, trabajo para los ciudadanos, no me debo a ningún grupo político ni a algún personaje, he sido postulada por mi partido y electa por los ciudadanos y a ellos me debo".

De los pendientes en la Legislatura, Juanita Guerra enlista la aprobación del presupuesto 2024, en donde la comisión de Seguridad buscará dotar de más recursos “pero sobre todo mejor aplicados” a los gobiernos estatales y municipales; legislar en torno a la extorsión mediante un ordenamiento general; ley de ciberseguridad; darle seguridad a los ciudadanos para denunciar, y que los ayuntamientos y estados trabajen mejor en materia de seguridad pública para dar resultados a los ciudadanos".