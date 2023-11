Policías de Cuernavaca son imputados por extorsión contra estudiante de la UAEM

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró imputación en contra de dos policías de Cuernavaca por los delitos de extorsión e intimidación en contra de un estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Durante la audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, la jueza determinó imponer la prisión preventiva como medida cautelar en contra de José Geobany y José Rubén “N”.

De acuerdo con la denuncia del estudiante el 11 de noviembre fue detenido por al menos cinco unidades de la policía municipal en avenida Universidad al norte de Cuernavaca porque la motocicleta en la que viajaba no tenía placas, no portaban casco y no tenían tarjeta de circulación.

Los oficiales les habrían pedido dinero y uno de los estudiantes hizo la transferencia de mil pesos, pero además, se informó que les solicitaron retirar el resto del dinero en su cuenta y dio un total de seis mil pesos.

Además fueron acusados de golpear a los estudiantes y llevarlos hasta la colonia Antonio Barona para después ser puestos a disposición del juez cívico.

Todo ello derivó en movilizaciones por parte de los estudiantes de la máxima casa de estudios para exigir justicia por el estudiante afectado.

Será en las próximas horas que se desarrolle la audiencia de vinculación a proceso, pero por lo pronto estarán en prisión preventiva.