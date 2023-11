Elementos policiacos no entrarán más a la UAEM: Alcalde

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tomaron las instalaciones de la máxima casa de estudios la mañana de este jueves 16 de noviembre, luego de que la tarde del 15 de noviembre, los policías ingresaran al Campus Chamilpa y detuvieran al padre de un estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingienería identificado como Isaac Tiscareño, quien habría sido víctima de presuntos abusos policiales el pasado fin de semana.

El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado se comprometió a que los elementos policiacos no entrarán más al Campus Chamilpa, mientras que el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez, dijo que al joven afectado se le brindarán los mecanismos de seguridad para garantizar su integridad.

Durante el plantón exigieron que los elementos policiacos dejen de realizar rondines en la UAEM, pues, afirman, se viola la autonomía de la institución.

Por varias horas, los estudiantes cerraron el acceso peatonal y vial del campus en defensa de su compañero; asimismo, las clases se suspendieron en todas las facultades.

Con paliacates, cartulinas y consignas, los jóvenes también cerraron la circulación de la Avenida Universidad en ambos sentidos a la altura de la puerta uno y exigieron la presencia del rector Gustavo Urquiza Beltrán para firmar un pliego petitorio en el que demandaban garantizar la autonomía de la universidad y salvaguardar al 100 por ciento la seguridad de los estudiantes sin la intervención de la fuerza pública.

“Créanme que a mí también me duele que se metan con mis estudiantes, yo soy catedrático también, me comprometo a darle continuidad a este pliego petitorio, yo no soy político, soy académico”, dijo Gustavo Urquiza.

Al lugar también arribó el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui; la titular de la Seprac y el fiscal anticorrupción, quienes se reunieron con los jóvenes y se comprometieron a llegar a las últimas consecuencias del caso. Asimismo, señalaron que el estudiante Isaac Tiscareño contará con medidas de seguridad personales para resguardar su integridad.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán firmó el pliego petitorio de los alumnos. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

“Refrendamos nuestro compromiso de respetar la autonomía universitaria; no vamos a entrar más al campus universitario, tienen nuestra palabra que, a partir de este momento, sólo patrullaremos el exterior y les pediremos que si alguna o alguno de ustedes deseen acompañarnos en los patrullajes será bienvenido”, señaló el alcalde.

El munícipe agregó qué los elementos involucrados en las presuntas agresiones ya no están en funciones, mientras que el trámite está en asuntos internos por órdenes de él y la titular de la Seprac.

El pasado fin de semana, Isaac Tiscareño denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a dos elementos por presuntas agresiones en su contra. La carpeta de investigación quedó asentada con el número FECC/638/2023-11.

Buscará Cuauhtémoc Blanco reunión con el rector

El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que convocará a una reunión con el rector Gustavo Urquiza Beltrán y el alcalde José Luis Urióstegui Salgado para revisar lo ocurrido al interior de la UAEM el pasado miércoles 15 de noviembre.

"Mira, no nos toca a nosotros, pero se va a platicar con el rector, con el presidente municipal, en una reunión, para ver qué es realmente lo que pasó porque no podemos permitir estas conductas con los jóvenes", expresó Cuauhtémoc Blanco.

El mandatario estatal dijo que ya solicitó al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Antonio Ortiz Guarneros que las cámaras de seguridad que se ubican en el Campus Chamilpa se puedan conectar al C5 con el objetivo de reforzar la seguridad de los estudiantes.

"Yo dije hoy al almirante que tratarán de conectar las cámaras de la UAEM con las del C5 para darles mayor seguridad a los jóvenes", expresó Blanco Bravo.