Policía de Cuernavaca refuerza vigilancia en el Adolfo López Mateos

La titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Alicia Vázquez Luna informó que se reforzará la vigilancia en la central de abastos Adolfo López Mateos (ALM), luego de que el pasado sábado 29 de abril se registró otra muerte en el área denominada el Circo.

Mencionó que aunque hay un operativo de vialidad permanente en la periferia del mercado ALM, la seguridad debe aumentar e incluso solicitarán el apoyo de la ciudadanía para esclarecer los homicidios que ahí se realizaron.

Señaló que en el último asesinato que se registró, las personas que fueron interrogadas se comportaron omisas y no aportaron mayores pruebas.

"Existe un operativo permanente de la policía de vialidad, lo que sucede también es que es un grado de complejidad, porque con este último homicidio, la gente se dio cuenta y se retiró del lugar. Minutos después fue despachado el auxilio y cuando se preguntó qué vieron todos dijeron que no vieron nada", explicó Vázquez Luna.

Asimismo, llamó a los comerciantes y a la ciudadanía en general a no ocupar como estacionamiento o instalar comercios en zonas no permitidas, ya que esto dificulta la circulación de los elementos policiacos.

"Tenemos problemas de vialidad porque los comerciantes, no entienden que no son dueños de la calle, no han entendido que también es por su seguridad; hemos tenido acercamientos con ellos para sensibilizar el tema, pero continúa el conflicto… si las calles están obstruidas por el comercio pues difícilmente las autoridades pueden patrullar de manera adecuada, este desorden lleva a otro tipo de escenarios", mencionó la funcionaria.

Mientras tanto continuarán con el patrullaje en la zona, y ayudarán a la Fiscalía para que haya un avance en las investigaciones y se pueda analizar si las muertes tienen un trasfondo o se deberá a alguna banda delictiva o ajustes de cuentas dentro de los comerciantes del ALM.