PC localiza zonas de riesgo en Jiutepec y Yautepec

Como cada año se iniciaron con anticipación trabajos de prevención y se notifica a personas que habitan en zonas de riesgo en temporada de lluvias, pero no existe plan de reubicación, comentó el titular de Protección Civil de Jiutepec, Francisco Javier Barona Téllez.

Informó que por parte de Protección Civil Municipal se tiene un plan operativo de contingencia para la temporada de lluvias, en el cual se contemplan varias acciones.

La principal acción es la notificación a personas que habitan en zonas de alto riesgo en temporada de lluvias, son consideradas por el tipo de terreno con que se cuenta y quienes lamentablemente han generado construcciones sin ningún asesoramiento o a su manera de entender.

Francisco Javier Barona dijo que las notificaciones ya fueron hechas y se les dice aspectos que deben de tomar en cuenta, y en alguna situación de riesgo tendrán que desalojar su vivienda y alojarse en refugios temporales

El resto de las acciones que se realizan es un trabajo preventivo que se hace todo el año a través de diversas áreas operativas del Ayuntamiento y que integran el Comité de Contingencias.

El área de Barrancas es la que realiza la limpieza de todos los causes naturales (barrancas, apancles) con la finalidad de evitar que se generen algunas situaciones de inundaciones; mientras que el Sistema de Agua Potable lleva acciones en el sistema de alcantarillado y drenaje, desazolve de algunos puntos con el vactor que presta la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y así el agua fluya sin taponamientos.

Son más de mil 500 personas en Jiutepec que habitan a lo largo de márgenes de ríos, muchas familias llegaron habitar en las orillas de las barrancas Analco y Gachupina sin respetar las zonas federales.

Indicó que no se tuvieron afectaciones la temporada pasada, pero esto no quiere decir que no vaya a presentarse una situación de riesgo.

Otra zona de riesgo es la colonia Jardín Juárez son terrenos inestables y donde el reblandecimiento puede generar derrumbes, lo mismo ocurre en la colonia Vista Hermosa y López Portillo.

Finalmente, Barona Téllez indicó que hasta la fecha no se ha previsto el reubicar a las familias que habitan en zonas de riesgo, y no ha sido necesaria, solo el desalojo temporal.

Yautepec

Autoridades de Protección Civil del municipio de Yautepec señalan que se tienen establecidos los puntos críticos por riesgo de desbordamiento en Río Yautepec y barrancas que atraviesa el municipio de Yautepec, por lo que precisaron que son alrededor de 4 mil personas quienes viven en zonas de riesgo.

Por lo que precisaron que previo a que se inicie la temporada de lluvias es que se trabaja en acciones preventivas; por lo que se ha establecido que son 13 colonias las que se ubican en zonas de riesgo, y es a donde se ha inicio con las visitas para informar a la población que viven en zona de riesgo.

Puntualizaron que las colonias en riesgo son Jacarandas, barrio de Ixtlahuacan, Felipe Neri, centro del municipio, Rancho Nuevo, San Juan y Cuauhtémoc, se ubican en zonas de riesgo por parte del río Yautepec.

Las barrancas Apanquetzalco y la barranca Chica ponen en riesgo a las comunidades de Oacalco, Vicente Estrada Cajigal, 13 de Septiembre, Zaragoza e Ignacio Manuel Altamirano.